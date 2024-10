Windows 11 24H2 est là, quels changements au menu ?

La mise à jour Windows 11 2024, plus communément appelée Windows 11 24H2, troisième mise à jour de fonctionnalité de ce système d’exploitation, suscite la curiosité de certains utilisateurs depuis plusieurs mois. Elle opère quelques changements bienvenus et représente la première version spécifiquement conçue pour embrasser les fonctionnalités IA des PC Copilot+ (lequelles ne passionnent pas vraiment les technophiles). Plus besoin de lorgner sur les vidéos et captures d’écran des Insiders ; Microsoft a commencé le déploiement de Windows 11 version 24H2 le 1er octobre.

Comment installer Windows 11 24H2 ?

Comme à son habitude, l'entreprise procède par un déploiement progressif en commençant par les appareils éligibles fonctionnant sous Windows 11 version 22H2 et 23H22 (avec la mise à jour preview de mai 2024 installée). Pour orienter le destin de votre PC, assurez-vous d’avoir l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles » dans les paramètres Windows Update. La vidéo ci-dessous détaille la procédure.

Pour les adeptes du mariage forcé, il est aussi possible de procéder directement à l’installation via l’image disque Windows 11 (ISO), désormais disponible en version 24H2 sur le site de Microsoft.

Qu’apporte Windows 11 24H2 ?

Microsoft a détaillé tous les changements qu’introduit cette version sur son site web. Au cours des semaines passées, nous en avons évoqué certains. Dans les grandes lignes, la mise à jour Windows 11 2024 apporte des fonctionnalités exclusives aux PC Copilot+, ajoute de nouveaux paramètres de gestion de l’énergie, opère divers changements d’interfaces en ajoutant notamment de nouveaux paramètres rapides, améliore l’accessibilité avec la prise en charge avancée des appareils auditifs d’assistance, introduit la prise en charge du Wi-Fi 7.

Fonctionnalités Copilot+

Commençons pas les fonctionnalités exclusives aux PC Copilot+. Pour mémoire, ce sésame distingue les ordinateurs équipés d’un processeur intégrant un NPU (unité de traitement neuronal) d’au moins 40 TOPS (Ryzen AI 300, Core Lunar Lake, Snapdragon X Series). Ces machines permettent les sous-titres en direct, pour le contenu audio et vidéo à partir de 44 langues. Des fonctionnalités d’assistance et de retouche assistées par IA sont présentes dans Cocreator in Paint, dans les appels vidéo avec Windows Studio Effects, ainsi que dans l’application Photos de Microsoft. Par ailleurs, l’Auto Super Resolution fournit une mise à l’échelle par IA, mais reste pour l'instant exclusive aux Snapdragon X Series.

Les ordinateurs Copilot+ améliorent aussi le système de recherche. Microsoft donne l’exemple d’une discrimination de photographies à partir de mots clefs (« BBQ party » en l’occurrence).

Ce n'est plus la saison

Quelques lignes sur le controversé Recall. La firme de Redmond prétend qu’elle a pris en compte les inquiétudes qu’il faisait peser sur la vie privée ; qu’elle a apporté de nombreuses améliorations en matière de sécurité et de confidentialité.

Surtout, Recall devrait rester optionnel. Les Windows Insiders seront en mesure de l'expérimenter sur les PC Copilot+ équipés de Snapdragon dans le courant du mois ; sur des PC Copilot+ munis d'un processeur Intel ou AMD en novembre. Microsoft précise que « les détails concernant la disponibilité générale de Recall seront communiqués ultérieurement ».

Connectivité sans-fil

Concernant la prise en charge du Wi-Fi 7, nous supposons qu’elle se passe d’explications.

Par ailleurs, Windows prend désormais en charge les codes QR pour les réseaux Wi-Fi, que ce soit pour rejoindre ou partager.

Toujours en lien avec le Wi-Fi, les utilisateurs ont accès à des paramètres de confidentialité afin de contrôler les applications qui peuvent accéder à la liste des réseaux Wi-Fi.

Pour en finir avec la connectivité sans-fil, Windows 24H2 offre également des améliorations de l’audio Bluetooth LE pour la prise en charge des appareils auditifs d’assistance.

Modifications d’interfaces

Microsoft a retravaillé le design de sa barre d’état système & de la barre des tâches. Il y a notamment une nouvelle vue avec défilement des paramètres rapides ; il est possible de les faire processionner et de les réorganiser à sa guise.

Du côté de l’explorateur de fichiers, l’entreprise a effectué une refonte pour un résultat qu’elle présente comme plus intuitif. Les actions couper, copier, coller, renommer, partager et supprimer sont disposées dans un bandeau supérieure, tandis que des barres de navigation affichent le chemin d’accès de l’emplacement actuel d’un fichier. Outre le traditionnel ZIP, Windows permet enfin la création d’archives 7-zip et TAR.

En matière de gestion d’énergie, Windows met en avant un économiseur d’énergie qui peut être activé manuellement ou automatiquement à différentes niveaux de charge. Les ordinateurs de bureau ont aussi droit à un mode éco (son activation est symbolisée par une icône spécifique affichée dans la barre d’état système).

Changements divers

Parmi les autres nouveautés, citons le basculement transparent entre les comptes personnels et professionnels ou scolaires dans Microsoft Teams, le déploiement de SUDO pour Windows, du Voice Clarity, initialement réservé aux produits Surface, à l’ensemble des PC avec processeurs x64 et Arm64, ou encore une amélioration globale de l’expérience Bureau à distance. N’hésitez pas consulter le site de Microsoft pour connaître l’intégralité des modifications.

Pour terminer, sachez que Microsoft recense plusieurs bogues ; rien de dramatique en l’état, mais comme toujours, si vous n’êtes pas pressés, autant attendre que d’autres expérimentent d’éventuels désagréments à votre place.

Enfin, ultime message d'adieu à WordPad, qui est définitivement supprimé de toutes les éditions de Windows à partir de Windows 11, version 24H2 et Windows Server 2025.