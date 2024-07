Photos intÃ¨gre Microsoft Designer sous Windows 11, ou la retouche IA Ã  portÃ©e de clic

En l’état, l’application Photos de Microsoft est assez sommaire. Elle permet de faire quelques retouches, recadrages, et c’est à peu près tout. La firme de Redmond vient de la doper aux fonctionnalités IA via l'intégration de Designer. Le déploiement est effectif dès à présent pour les membres Insider de Windows 11.

Préparez-vous...

Quoi ? Tu veux ma photo ?

Les images illustratives proposées par l’entreprise montrent la manière dont Designer permet d’éditer les photos à l’aide de l’intelligence artificielle. L’outil est en mesure de détecter les différents objets présents à l’image, afin de les modifier. Microsoft liste d’autres facultés : effacer les objets de la photo, ajouter un flou d'arrière-plan, modifier les couleurs ou encore procéder à un recadrage automatique. Bref, une nouvelle vision de la retouche pour les nuls.

Magie ! Casper version jardinière © Microsoft

La société précise que pour le moment, cette intégration de Design dans Photosest est limitée aux utilisateurs dont la langue Windows est l'anglais (Hello !), l'espagnol (Buenos dias !), l'allemand (Guten Tag !!!), l'italien (Buongiorno !) le portugais (Bom Dia !) et le français (Bonjour.). Elle est disponible à partir de la version 2024.11070.12001.0 de Photos. Précisions importante : contrairement à l’intégration de Designer dans Word et Paint qui s’effectue via Microsoft Copilot et qui nécessite un abonnement Copilot Pro Microsoft 365, celle dans Photos est disponible pour tous. Et pas besoin de NPU comme pour Cocreator in Paint.

Rappelons aussi que Microsoft permet d'envoyer une image depuis l'application Photos vers Microsoft Designer depuis avril dernier. Cela ne concernait toutefois que les membres Insiders des canaux Canary et Dev. En outre, vous l’aurez compris, ce n’était pas une intégration de Designer directement au sein de l’application Photos comme actuellement. Pour mémoire, Designer est une application de conception graphique basée sur le cloud lancée en 2022.

Microsoft Designer prend son envol

Concernant Designer, l’entreprise vient d’ailleurs d’annoncer la disponibilité générale de l’application pour tous les comptes personnels Microsoft. Celle-ci est accessible sur les plateformes Windows bien sûr, mais aussi Android et iOS. L'accès à Microsoft Designer peut se faire de la manière suivante : Microsoft Designer est livré avec 15 boosts quotidiens gratuits qui peuvent être utilisés pour créer ou modifier des images alimentées par l'IA. Avec un abonnement Copilot Pro, la limite est de 100 boosts par jour.