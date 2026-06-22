Les tensions du marchÃ© de la DRAM sâ€™Ã©tendent jusquâ€™Ã  la DDR2

Â« Cela faisait un moment que nous ne vous avions pas parlÃ© de lâ€™Ã©tat du marchÃ© de la DDR2 [...] Â». Câ€™est le dÃ©but dâ€™un article datÃ© du 27 novembre 2007, mais qui convient tout Ã fait Ã celui de ce 22 juin 2026. La raison de la rÃ©surgence de cette seconde gÃ©nÃ©ration de mÃ©moire vive ? Un rapport de TrendForce. Le cabinet estime que les prix contractuels de la DDR2 augmentent de 55 % Ã 60 % au deuxiÃ¨me trimestre et quâ€™ils progresseront encore de 35 % Ã 40 % au troisiÃ¨me.

Comme pour les Å“ufs

Ã€ lâ€™Ã¨re de la HBM et de la DDR5, lâ€™inflation qui pÃ¨se sur une mÃ©moire introduite en 2003 et que les principaux fabricants ont dÃ©laissÃ©e depuis des annÃ©es est plutÃ´t rÃ©vÃ©latrice. La source lâ€™explique principalement par deux dynamiques. Dâ€™un cÃ´tÃ©, certains clients adaptent la conception de leurs produits Ã des gÃ©nÃ©rations de mÃ©moire plus anciennes afin de sÃ©curiser leurs approvisionnements. De lâ€™autre, les derniers fournisseurs de DDR2 adoptent des stratÃ©gies divergentes ayant une incidence sur lâ€™offre.

Naturellement, la pÃ©nurie ne touche pas directement la DDR2. Elle subit juste les effets dâ€™une cascade qui part bien plus haut dans la chaÃ®ne. Les grands acteurs de la DRAM, Samsung, SK hynix et Micron, ont massivement rÃ©allouÃ© leurs capacitÃ©s vers la mÃ©moire pour les serveurs afin dâ€™accompagner lâ€™explosion de la demande liÃ©e Ã lâ€™IA, au dÃ©triment des gÃ©nÃ©rations dites matures comme la DDR4. Ã€ mesure que lâ€™offre de DDR4 sâ€™est tendue, des fabricants dâ€™Ã©quipements ont dÃ» se rabattre sur la DDR3. Puis, dans certains cas, des conceptions initialement prÃ©vues pour de la DDR3 ont mÃªme Ã©tÃ© retravaillÃ©es pour fonctionner avec de la DDR2. Chaque Ã©tage de la chaÃ®ne de production se replie ainsi sur la gÃ©nÃ©ration encore accessible, ce qui fait progressivement glisser les tensions vers les technologies les plus anciennes, via un effet domino.

Du cÃ´tÃ© des fournisseurs, Winbond et ESMT dominent encore le segment de la DDR2. Les deux sociÃ©tÃ©s ont toutefois des approches diamÃ©tralement opposÃ©es. Winbond poursuit un dÃ©sengagement progressif, rÃ©affectant ses capacitÃ©s vers des mÃ©moires plus lucratives telles que la DDR3, la DDR4 et la LPDDR4. ESMT, au contraire, Â« maximise sa production de DDR2 au sein de lâ€™allocation de wafers dont elle dispose chez PSMC Â» afin de rÃ©cupÃ©rer une demande que Winbond abandonne progressivement. ParallÃ¨lement, les fondeurs taÃ¯wanais, Nanya en tÃªte, peinent dÃ©jÃ Ã absorber le volume de commandes migrÃ©es depuis la DDR4, tandis que la montÃ©e en puissance des nouvelles capacitÃ©s reste lente. Dans ce contexte, la sortie progressive de Winbond accentue le dÃ©sÃ©quilibre de lâ€™offre plus rapidement quâ€™ESMT ne parvient Ã le compenser.

La DDR2 a bien sÃ»r disparu des PC grand public, mais elle reste indispensable Ã de nombreux systÃ¨mes spÃ©cialisÃ©s â€” embarquÃ©s, industriels, rÃ©seaux ou automobiles â€” oÃ¹ son remplacement par de la DDR4 ou de la DDR5 impliquerait des coÃ»ts de requalification trop Ã©levÃ©s ou / pour des gains marginaux. Le fait que la hausse des prix sâ€™Ã©tende jusquâ€™Ã une norme aussi ancienne reflÃ¨te en tout cas assez bien la tension qui pÃ¨se sur le marchÃ© de la DRAM.

Bref, le postulat selon lequel câ€™Ã©tait mieux avant sâ€™avÃ¨re souvent faux ; nonobstant, pour la DDR des pÃ©kins, câ€™Ã©tait peut-Ãªtre mieux en 2007. IndÃ©niablement, câ€™est par contre vrai cÃ´tÃ© mÃ©tÃ©o pour ce jour si lâ€™on se fie Ã ce bulletin du 22 juin 2007. DÃ©conseillÃ© Ã ceux qui nâ€™ont pas la clim et qui cuisent devant leur bureau !