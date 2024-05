Microsoft dÃ©ploie Windows 11 LTSC 2024Â : un OS moins exigeant, avec la TPM en option

Microsoft parachève Windows 11 24H2 depuis quelques mois, mais l'entreprise a également planché sur l'édition Long Term Servicing Channel (canal de maintenance à long terme) de son système d’exploitation, qu'elle vient de présenter : Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Par rapport à Windows 11 IoT Enterprise et au Windows 11 grand public, cette mouture abaisse nettement les exigences matérielles. En effet, elle se satisfait de 2 Go de RAM, et rend Secure Boot et TPM (module de plateforme sécurisée) optionnels.

Windows 11 Iot Enterprise LTSC Insider Preview © Windowslatest

Dix ans de support

L’autre particularité de cette version est, à l’instar de chaque version de Windows IoT Enterprise LTSC, la décennie de prise en charge. Microsoft s’engage à ce que les caractéristiques et les fonctionnalités ne changent pas au cours de ce cycle de vie de 10 ans.

Cet OS n’est pas fait pour le PC de monsieur et madame Tout-le-monde. C'est une version très allégée du système d'exploitation qui cible plutôt des appareils consacrés à une tâche spécifique et qui n'exécutent généralement pas beaucoup d’applications à la fois ; souvent une seule. C’est l’une des raisons pour lesquelles les exigences matérielles sont moins élevées que pour des systèmes plus polyvalents et grand public. En outre, Windows 11 Enterprise LTSC fait l’impasse sur de nombreuses fonctions de sécurité en place sur les versions standards de Windows ; là encore, cela explique pourquoi la TPM est optionnelle. Vous l’imaginez, les appareils concernés ont souvent une connectivité internet très limité et / ou sont sécurisés via des pare-feux spécifiques.

Quoi qu’il en soit, Windows 11 IoT Enterprise LTSC peut se contenter de 2 Go de RAM et de 16 Go d’espace de stockage interne, contre respectivement 4 Go et 64 Go pour la version classique. De plus, les recommandations en matière de TPM et de démarrage sécurisé sont donc facultatives pour cette version.

Exigences Config recommandée Config minimale Processeur 1 GHz, 2 cores 1 GHz, 2 cores RAM 4 Go 2 Go Stockage interne 64 Go 16 Go Type de stockage SSD SSD, HDD, Hybrid Hard Drive, Flash System firmware UEFI BIOS TPM TPM 2.0 Optionnelle Secure Boot Activé Optionnel DirectX DirectX 12 DirectX 10 / non Affichage 9 pouces, 720p HD Custom / aucun

Les exigences de Windows 11 IoT Enterprise pour comparer (l'édition 24H2 s'annonce elle aussi moins stricte que les précédentes ; à confirmer, puisqu'elle n'est pas encore disponible) :

Enfin, notez que Windows 11 IoT Enterprise LTSC est la première du genre à prendre en charge les processeurs Qualcomm.