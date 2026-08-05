Microsoft veut ressusciter le catalogue Xbox grÃ¢ce Ã  deux programmes

Pouvoir convertir ses jeux physiques en licences numÃ©riques : un concept sÃ©duisant Ã certains Ã©gards, et sur lequel travaillent les Ã©quipes de Microsoft depuis quelques mois. Mais quid de la mise en Å“uvre ? Des documents internes de Microsoft dÃ©crivent deux programmes distincts visant Ã concrÃ©tiser le projet.

Manque FH 6 Â© DjGoDFaTHeR / Reddit

25 ans de jeux Xbox

Les notes proviennent du site The Verge. Elles sâ€™adressent explicitement aux Ã©diteurs, en tentant de les convaincre de lâ€™intÃ©rÃªt de la dÃ©marche. Et par intÃ©rÃªt, comprenez forcÃ©ment des perspectives de revenus supplÃ©mentaires.

Sur le papier, le premier programme servirait Ã convertir les disques Xbox One et Xbox Series en licences numÃ©riques. Le second viserait Ã rendre une sÃ©lection de jeux Xbox originale et Xbox 360 jouables sur PC grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©mulateur de Microsoft.

En pratique, le programme de conversion nâ€™aurait rien de sorcier. Un disque Xbox One ou Xbox Series insÃ©rÃ© dans une console Ã©quipÃ©e dâ€™un lecteur optique (ce qui suppose quâ€™elle en possÃ¨de toujours un) octroierait Ã lâ€™utilisateur une licence numÃ©rique associÃ©e Ã la fois au disque et au compte. Sur un appareil dÃ©pourvu de lecteur de disque, comme une ROG Xbox Ally ou sans doute dÃ©sormais bon nombre de PC, le jeu deviendrait ainsi jouable pour le titulaire du compte. Le document Ã©voque Â« les appareils Xbox Â», sans toutefois prÃ©ciser lesquels. En lâ€™Ã©tat, cela ne permet donc pas de savoir si les futures plateformes Xbox, alias projet Helix, seront 100 % numÃ©riques ou conserveront un lecteur. Selon The Verge, Microsoft Â« nâ€™a pas encore arrÃªtÃ© sa dÃ©cision sur ce point Â».

Le second programme Ã©numÃ¨re spÃ©cifiquement trois systÃ¨mes : PC, consoles portables et Helix. Il cible les jeux plus anciens, ceux des Ã¨res Xbox et Xbox 360. Microsoft souhaite Ã lâ€™Ã©vidence rendre ces titres jouables via lâ€™Ã©mulation. Lâ€™entreprise sâ€™engage Ã prendre en charge celle-ci, ainsi que la certification, les tests de compatibilitÃ©, lâ€™intÃ©gration Ã la boutique et le support technique. En somme, les Ã©diteurs nâ€™auraient quâ€™Ã donner leur accord, dÃ©finir la tarification et engranger les revenus. En revanche, imaginer Microsoft assurer le support technique de centaines de jeux sur le long terme paraÃ®t pour le moins ambitieux...

Enfin, le document prÃ©voit que les jeux de la Xbox originale soient dÃ©ployÃ©s en premier, dÃ¨s octobre, puis que ceux de la Xbox 360 suivent, dâ€™ici 2027 et 2028. Ceci dit, la version Xbox 360 de Wolfenstein 3D est suspectÃ©e dâ€™intÃ©grer le Game Pass le 11 aoÃ»t prochain.

UPDATE | Wolfenstein 3D is coming to XBOX Game Pass as a surprise drop on August 11 https://t.co/WXBAveLL5q pic.twitter.com/K7XhUDo6tp â€” Idle Sloth (@IdleSloth84_) August 4, 2026

Pour sÃ©duire les Ã©diteurs, Microsoft avance plusieurs arguments sous le titre explicite de Â« Pourquoi les Ã©diteurs sont gagnants Â». Lâ€™entreprise met en avant la possibilitÃ© de toucher un large public et ainsi de rendre davantage de joueurs rÃ©ceptifs aux licences. Plus prosaÃ¯quement, elle explique que câ€™est un bon moyen de redonner une nouvelle vie commerciale Ã des jeux tombÃ©s aux oubliettes. Pour la conversion des disques en licences numÃ©riques, oÃ¹ les Ã©diteurs ne rÃ©aliseraient en principe pas une nouvelle vente, la carotte consiste Ã transformer des possesseurs de versions physiques en clients numÃ©riques.

Si tout ceci se concrÃ©tise, Helix pourrait rÃ©unir cinq gÃ©nÃ©rations de jeux Xbox. Sous rÃ©serve du bon vouloir des Ã©diteurs, cependant. Il est ainsi probable que le catalogue reste assez lacunaire. Notre confrÃ¨re de The Verge fait le parallÃ¨le avec le service de cloud gaming GeForce Now de NVIDIA. Le service avait subi de nombreuses dÃ©fections en 2020. Plusieurs Ã©diteurs avaient retirÃ© leurs jeux, faute dâ€™accord avec NVIDIA. Certains sont revenus depuis, mais de nos jours, plusieurs Â« gros Â» jeux manquent toujours au catalogue (ceux de FromSoftware ou de Rockstar, entre autres).

Pour finir, certains pourraient aussi ne pas rÃ©apparaÃ®tre en raison de problÃ¨mes liÃ©s Ã des licences temporaires. Rien que chez Microsoft, les Forza Horizon, par exemple, sont rÃ©guliÃ¨rement retirÃ©s des boutiques Ã cause des voitures sous licence et des droits musicaux qui arrivent Ã expiration.