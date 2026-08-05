Les revenus Gaming plongent, mais sinon, tout baigne pour AMD

Ce n’est clairement pas aussi marqué que chez NVIDIA, qui a carrément gommé la catégorie de ses résultats financiers, mais ceux d’AMD pour le deuxième trimestre 2026 montrent à quel point le segment « gaming » est de plus en plus dilué dans un chiffre d’affaires qui provient essentiellement des centres de données. La société dirigée par Lisa Su affiche néanmoins des résultats records pour l’ensemble de ses activités.

Tout progesse, sauf...

Le chiffre d’affaires d’AMD s’élève à 11,5 milliards de dollars sur la période. C’est une hausse de 50 % sur un an et de 13 % par rapport au trimestre précédent. La principale pourvoyeuse est la branche des centres de données. Ses revenus ont augmenté de 107 % sur un an, pour atteindre 6,7 milliards de dollars.

En revanche, dans le domaine du gaming, marché qu’AMD entremêle avec celui appelé Client (tout en distinguant les deux), les revenus ont chuté à 779 millions de dollars, soit une baisse de 31 % sur un an. Grâce au panachage, le segment Client et Gaming progresse malgré tout de 6 % en glissement annuel, avec 3,8 milliards de dollars générés. Cela s’explique principalement par les bonnes ventes des Ryzen.

Ce n’est qu’une petite partie visible de leur succès, mais les données de MindFactory ont montré que, sur le marché DIY, la plateforme AM5 écrasait celles d’Intel. Quant à la dernière enquête Steam sur le matériel, elle place les Ryzen à 46,24 % de parts de marché des CPU x86 : ils étaient encore à 45 % en mars. Bien sûr, il peut y avoir de menus écarts selon les mois, mais c’est clairement une tendance de fond depuis plusieurs années.

En outre, Lisa Su a souligné les parts de marché gagnées par les puces Ryzen PRO : « L’adoption par les entreprises a continué de progresser au cours du trimestre, avec des ventes de Ryzen PRO en hausse de plus de 50 % sur un an, alors que nous avons remporté de nouveaux contrats auprès de grandes entreprises des secteurs de la santé, des technologies, de l’automobile et des services financiers ».

Lisa Su voit également dans les PC IA un marché porteur :

Je pense que les PC IA vont prendre une importance croissante pour notre activité Client en 2026. Je pense que notre performance au premier semestre a été très solide et, même si nous nous attendons à ce que le marché recule au second semestre, il a en réalité mieux résisté que ce que la plupart des gens auraient imaginé.

La patronne d’AMD justifie la baisse de la branche Gaming par le cycle de vie des consoles actuelles et par des cartes graphiques dont les tarifs rebutent les clients (une réflexion qui peut aussi sûrement s’appliquer aux PlayStation 5 et Xbox Series, puisque ces machines coûtent bien plus cher qu’à leur lancement en 2020) :

Dans le domaine du gaming, le chiffre d’affaires a reculé de 31 % sur un an, pour atteindre 779 millions de dollars, principalement en raison d’une baisse des ventes de produits semi-custom à ce stade du cycle de vie des consoles. Les revenus liés aux cartes graphiques gaming ont également diminué sur un an, car la hausse des coûts des composants à l’échelle de l’industrie a contribué à l’augmentation du prix des cartes graphiques et a pesé sur la demande globale.

Dans le même temps, sur le segment Embedded, qui représentait jusqu’ici la plus petite portion du chiffre d’affaires d’AMD, les revenus ont progressé de 19 % sur un an, pour s’élever à 977 millions de dollars. Accessoirement, cela implique que la sous-branche Gaming constitue désormais le plus petit segment d’activité de l’entreprise en matière de revenus. Après, gageons que mal de Ryzen comptabilisés Client font le bonheur des joueurs !

Enfin, sans grande surprise, AMD s’attend à ce que les centres de données restent le principal moteur de sa croissance au cours des prochains trimestres. Jean Hu, la directrice financière et la trésorière, anticipe un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars au troisième trimestre, à plus ou moins 300 millions de dollars près.

Et entre les accélérateurs Instinct et les EPYC, dont la dernière génération, celle des EPYC 9006 Venice en Zen 6, a été officialisée en début de mois, AMD estime que le chiffre d’affaires de son segment centres de données va plus que doubler en 2027.