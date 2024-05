Steel Nomad, le nouveau benchmark de 3DMark, classe 40 cartes graphiques

Mesurer qui a la meilleure bécane fait partie du folklore PC. Pour départager les bolides, des éditeurs livrent régulièrement de nouveaux circuits ; parmi les prétendants, le donut FurMark 2, ou UL Solutions, bien connu pour sa suite 3DMark qui inclut Time Spy, Wild Life et Port Royal, entre autres. Demain, Time Spy sera remplacé par un benchmark tout neuf intitulé Steel Nomad. Celui-ci se déclinera en deux versions : 3DMark Steel Nomad propose un test jusqu’en 4K pour les monstres de la piste, les systèmes haut de gamme sous Windows, macOS, et Linux ; 3DMark Steel Nomad Light, limité au 1440p, est conçu pour les plus petites cylindrées, des ordinateurs portables Windows avec iGPU aux appareils Android en passant par les systèmes Windows-on-Arm, Apple Silicon Macs et iOS.

Dans la lignée de Time Spy, et contrairement à Port Royal et à Solar Bay, Nomad n’est pas un benchmark pour le ray tracing. Le site PC Games Hardware a déjà passé au banc d'essai 40 GPU. On vous le révèle tout de suite : le podium ne réserve aucune surprise. Néanmoins, avec une quarantaine de cartes graphiques testées – y compris des vieux GPU tels que la GTX 970 – l’instantané reste intéressant.

La RTX 4090 conserve sa couronne

Si au foot, le PSG, le Real Madrid et Manchester City dominent inlassablement leurs rivaux nationaux, sur le terrain des GPU, vous avez la GeForce RTX 4090 dans ce registre. La porte-étendard des Ada Lovelace domine aussi ce classement Nomald Light avec 46 384 points / 43 197 points (OC / non-OC). Sa dauphine est la Radeon RX 7900 XTX OC avec 31 734 points. Enfin, à la troisième place et 30 860 points, la GeForce RTX 4080 Super talonne la championne d’AMD.

Un autre diagramme détaille le nombre d’images par seconde obtenu. La RTX 4090 OC affiche 343,6 IPS, la RX 7900 XTX 235,1 IPS et la RTX 4080 Super, 228,6.

Sur le panel de cartes graphiques testées, la dernière du classement est la GTX 970. Cette référence Maxwell lancée il y a presque dix ans, en septembre 2014, marque 3394 points et affiche 25,1 IPS.

La hiérarchie ne bouge pas dans le test Nomad classique. Le PC utilisé pour le test mobilise un Core i9-13900KS et de la DDR5-7600.

Le benchmark 3DMark Nomad sera officiellement disponible demain en tant que mise à jour gratuite pour les détenteurs d’une licence 3DMark. Pour consulter l'intégralité des résultats obtenus par PCGH, suivez ce lien. Vous pouvez également voir le benchmark en action dans la vidéo ci-dessous mise en ligne par la chaîne Hardwareluxx.