Après 8 années de service et 48 millions de tests, Time Spy fait son bilan

Depuis plusieurs années, les benchmarks 3DMark font le bonheur de ceux qui aiment jauger de leur GPU – et accessoirement d’arènes pour les testeurs qui ont des tas de solutions à comparer dans des conditions équitables ; à ce sujet, n’hésitez pas à jeter un œil à notre EXCELLENT test de la carte graphique Acer RX 7600 Predator Bifrost OC. Time Spy a sévi sur bon nombre de cartes graphiques depuis 2016, année de son lancement (il s’était d’ailleurs paré de sa robe DX12 peu après, en 2017). Mais il y a quelques jours, UL Solutions a déployé Steel Nomad, successeur de Time Spy, qui a déjà classé 40 cartes.

Pour célébrer cette passation de pouvoir, UL ne nous inflige pas une session diaporama concoctée par l’IA comme AMD pour ses 55 ans ; l’éditeur se contente de communiquer quelques chiffres illustrés par des diagrammes.

48 millions de tests

Depuis son lancement en 2016, Time Spy a donc accumulé plus de 48 millions de résultats. La courbe qui suit illustre l’évolution depuis cette période jusqu'au troisième trimestre 2023. UL glose « qu’au fil du temps, le score moyen de Time Spy a approximativement quadruplé ». Passer de 5 000 à 14 000 est plutôt une multiplication par un facteur 2,8, mais passons.

Il est un peu regrettable qu’UL n’ait pas jugé pertinent de jalonner sa chronologie avec les sorties des nouvelles générations de cartes graphiques ; notamment pour les hausses notables observées en 2020 et 2022. Pour se rafraîchir la mémoire, rappelons que 2020 est l’année de lancement de l’architecture Ampere chez NVIDIA (RTX 3000 Series) ; RDNA 2 chez AMD (Radeon RX 6000 Series). Quant à 2022, elle a ouvert l’ère, toujours en cours, des GeForce RTX 40 Series (Ada Lovelace) et Radeon RX 7000 (RDNA 3). En principe, 2024 doit marquer l’avènement des GeForce RTX 50 Series (Blackwell) et Radeon RX 8000 (RDNA 4).

Néanmoins, il semble que ces pics soient en partie dus à la démocratisation des cartes de précédente génération plutôt qu’à la sortie des nouvelles. En effet, celles susmentionnées ont été déployées en seconde partie d’année. De plus, la période 2020 – 2022, marquée par une demande largement supérieure à l’offre en raison de la pandémie de coronavirus et de l’engouement pour les crypto-monnaies, a totalement chamboulé le marché des GPU. Entre prix indécents et disponibilité extrêmement limitée, obtenir une carte graphique était une gageure pour le client lambda.

Outre l’évolution des scores, la société propose le diagramme ci-dessus. Il porte sur le temps moyen d'affichage d'une image dans les tests Fire Strike, Time Spy et Steel Nomad, selon le rang du GPU. UL précise que pour un GPU haut de gamme de 2024 dans Fire Strike et Time Spy, les goulots d'étranglement CPU ont un impact négatif sur les temps d'affichage.

Pour en revenir à Time Spy, UL considère qu’il a commencé à prendre de l'âge et qu'un nouveau test de référence sans lancer de rayons est devenu nécessaire. En dépit de la sortie de Steel Nomad, l’éditeur n’a pas encore retiré Time Spy, mais suggère aux utilisateurs d’avoir recours à ses « derniers benchmarks pour obtenir la meilleure expérience de benchmarking sur du matériel moderne ».

Selon l’entreprise, la version native 4K de Steel Nomad est environ trois fois plus exigeante pour un PC que Time Spy, et presque sept fois plus que Fire Strike. En l’état, Steel Nomad est disponible sur Windows et Windows-on-Arm en utilisant les API DirectX 12 et Vulkan, sur Android en utilisant Vulkan et sur iOS en utilisant Metal. UL précise que des informations concernant le support macOS arriveront prochainement. En revanche, l'éditeur prévient les joueurs Linux qu’ils vont « malheureusement devoir attendre un peu plus longtemps ».

Si cela vous intéresse, sachez que la suite 3DMark est remisée de 75 % jusqu’au 28 mai sur Steam ; son prix passe ainsi de 33,99 euros à 8,50 euros. Les principaux benchmarks de cette suite mis en avant par UL pour estimer les capacités de votre PC sont ceux-ci :