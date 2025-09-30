L’iGPU du Snapdragon X2 Elite se frotte aux benchmarks 3DMark

Qualcomm a levé le voile sur une partie des performances graphiques de sa nouvelle génération de puces, les Snapdragon X2. Ce sont des benchmarks officiels ; il y a donc toujours la réserve de chiffres « maison » trop flatteurs. D’autant que pour sa première génération, l’entreprise a été coutumière du fait. IHS sur le silicium, ce sont des résultats issus de benchmarks synthétiques. Leur capacité à refléter les usages réels — en particulier dans le jeu vidéo — reste limitée. D’autant plus pour des GPU Adreno intégrés à des PC portables Windows on ARM ; en dépit des allégations de Microsoft, ils souffrent toujours d’un retard logiciel sur ce terrain. Ces précisions faites, passons aux résultats.

Des premiers scores sous 3DMark

Qualcomm a partagé deux séries de scores issus de la suite 3DMark. Dans Solar Bay, un test Vulkan consacré au ray tracing multiplateforme, le Snapdragon X2 Elite Extreme atteint entre 84,37 et 90,47 FPS. Dans Steel Nomad Light, un benchmark DirectX 12 uniquement rastérisé, les résultats oscillent entre 41,46 et 42,61 FPS.

Vous êtes bien avancés, n’est-ce pas ? Le site HotHardware a comparé ces résultats à d'autres. Dans Steel Nomad Light, l’Adreno X2 fait mieux que certaines des solutions graphiques intégrées d’AMD et d’Intel, y compris la Radeon 890M et l’Intel Arc 140T, et parvient même à devancer la GeForce RTX 3050 Laptop. En revanche, il reste à distance respectable de la GeForce RTX 4060 et de la Radeon 8060S présente dans les processeurs AMD Strix Halo. Dans Solar Bay, le classement se modifie. Cette fois, la puce de Qualcomm se place derrière la RTX 3050 Laptop et reste largement distancée par la RTX 4060 et la Radeon 8060S. Elle conserve toutefois l’avantage sur les autres iGPU, y compris les Intel Xe2 de Lunar Lake.

© HotHardware

Au regard des réserves soulevées en début d’article, restons prudents. Ce qui est certain, c’est que le bond générationnel est bien présent. Dans ses diapositives, l’entreprise vante un GPU Adreno X2 2,3 fois plus performant que celui de la précédente génération. De fait, sur la base des résultats partagés ici, les gains les plus consistants s’observent en rastérisation.

Hot Hardware propose des comparaisons pour tous les résultats communiqués par Qualcomm (CPU, NPU). Alors n'hésitez pas à consulter l'article source.