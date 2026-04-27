Turtle Beach greffe un écran tactile sur une souris

Dans l’imaginaire collectif, un ordinateur, c’est une tour avec des périphériques favorisant l’interaction avec ce qui s’affiche à l’écran. Une vision surannée ! Aujourd’hui, les écrans ne se contentent plus d’exister en façade. Ils ont colonisé les périphériques et les composants. Pour les premiers, sans pousser jusqu’à l’absolutisme d’un clavier Optimus (où chacune des touches est un petit écran), plusieurs modèles intègrent un affichage. C’est le cas du Be Quiet! Dark Mount par exemple (via un module amovible), mais aussi de modèles TKL comme les Asus ROG Azoth ou MSI Forge GK600 TKL. Pour les composants, outre les AIO (NZXT Kraken Elite 240 RGB et Asus ROG Ryujin 240 pour en citer deux que nous avons testés), les écrans sont présents jusqu’aux barrettes de RAM avec les V-Color XFinity+ DDR5.

Vous l’aurez relevé, un rouage important de l’ergonomie d’un PC traditionnel manque dans cette énumération : la souris. Jusqu’ici, à notre connaissance, les mulots avaient échappé à cette folie des écrans. Avec sa Command Series MC7, Turtle Beach vient combler cette anomalie.

MC7, la souris avec écran

L’intérêt d’un écran est déjà discutable sur de nombreux composants ; il l’est encore davantage sur un périphérique recouvert par la main. L’écran tactile de 2,25 pouces est placé sur le côté de la souris. Il n’y a aucun rendu in situ, mais l’écart entre l’index et le pouce paraît bien important. Sans parler du risque d’activation accidentelle.

Les illustrations donnent un petit aperçu des fonctionnalités gérées par l’écran. Turtle Beach vante « 33 fonctions programmables, cinq profils embarqués et une prise en charge du logiciel Swarm II » ; de quoi « contrôler le DPI, les profils, les macros, les applications et OBS ».

Les autres caractéristiques de cette MC7 incluent un capteur optique Owl-Eye 30K de Turtle Beach, avec une plage de 50 à 30 000 DPI, une vitesse de suivi de 750 IPS et une accélération de 70 g. La souris prend en charge un taux d’interrogation de 8 000 Hz en USB. Turtle Beach mentionne aussi des switches optiques Titan, donnés pour 150 millions de clics. 30 000 DPI, 8 000 Hz : de la surenchère marketing comme on aime !

Au-delà de l’intérêt et de la praticité de tout cela, se pose aussi la question de l’autonomie. Turtle Beach livrera cette MC7 avec deux batteries de 1 000 mAh interchangeables à chaud et un dock de recharge. La marque fait miroiter jusqu’à 10 heures en utilisation maximale, ou jusqu’à 15 heures en polling 8K avec les LED et l’écran désactivés. Pour la connectivité, c’est du tri-mode pour basculer entre une connexion 2,4 GHz, Bluetooth ou filaire.

Deux claviers

Cette souris MC7 fait partie de la gamme Command Series annoncée par Turtle Beach. Celle-ci comprend aussi deux autres souris sans écran tactile intégré, ainsi que deux claviers équipés d’écrans. Le clavier filaire KB7 TKL embarque un écran de 4,3 pouces à la place du pavé numérique habituel, tandis que le clavier mécanique filaire KB5 intègre un écran tactile de 2,4 pouces placé au-dessus du pavé numérique.

Cette Command Series MC7 est disponible en précommande au prix de 159,99 $ / 159,99 € / 139,99 £. Elle sera lancée mondialement le 19 juillet 2026. Pour les claviers, l’attente sera un peu moins longue : ils sortiront le 24 mai prochain. Vous pouvez les précommander pour 159,99 euros (KB5) et 209,99 euros (KB7).