Windows 11 intègre un Speedtest… qui ouvre juste votre navigateur

Nous vous prévenons d’emblée : l’information qui va suivre est de la plus haute importance. C’est surtout l’aboutissement de plusieurs mois de travail acharné au sein des équipes Microsoft. Effort qui, ça y est, vous permet de lancer un Speedtest directement depuis Windows 11. Enfin, pardon, pas tout à fait : qui vous permet de cliquer sur une option ouvrant votre navigateur avec la recherche « Internet speed test » déjà saisie.

Revenons sur la genèse de cette révolution informatique. En septembre 2025, juste avant la sortie de Windows 11 version 25H2, Microsoft se lançait dans un projet fou : proposer une fonctionnalité intégrée de test de débit Internet au sein du système d’exploitation.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth ???? (@phantomofearth) September 13, 2025

C’est finalement avec la mise à jour de février 2026 (KB5077241) que des utilisateurs hors programme Insider ont pu l’expérimenter. S’il y a bien eu une mise à jour en mars 2026, il semblerait que tout un chacun ne puisse goûter aux joies de mesurer son débit by Microsoft qu’avec celle d’avril 2026 (KB5083769). À vrai dire, by Ookla, partenaire de Microsoft dans cette grande utopie. Le groupe a communiqué à ce sujet le 17 avril dernier.

Pour revenir à notre échelle, notre système est passé en KB5083769 le 18 avril. Confessons que nous n’avions pas fait un clic droit sur l’icône Réseau depuis. Ce n’est qu’en faisant notre veille éditoriale de cette fin d’après-midi, bercés par la chaleur douce d’un soleil d’avril déjà bas et le gazouillis d'oiseaux en pleine effervescence printanière, que nous avons pris connaissance de ce bouleversement.

Curieux, quoique méfiants, nous avons eu l’audace de cliquer, non sans une certaine appréhension, sur l’icône en question, qui propose désormais « d’effectuer un test de vitesse ».

Décidés à braver tous les dangers pour vous informer, nous nous sommes lancés. Ce saut dans l’inconnu a ouvert une page dans notre navigateur web fétiche, Mozilla — au moins, cela ne force pas à passer par Edge. Perplexes, mais toujours tenaillés par cette conscience professionnelle et aussi par l’envie de savoir enfin si, nous avons, oui ou non, une grosse connexion, nous avons cédé à l’appel du bouton « Démarrer ».

Pour le ping, promis juré, le serveur n'est pas dans notre salon

Si vous vous sentez de taille à nous affronter, vous savez ce qu’il vous reste à faire. En attendant, sachez que ce test repose sur l’infrastructure d’Ookla, et plus précisément sur le Speedtest Web SDK basé sur JavaScript. Autrement dit, l’option ajoutée par Microsoft dispense simplement d’ouvrir un navigateur pour lancer un Speedtest, mais ne va pas plus loin.

Après, c’est malin. C’est celui qui demande de l’aide pour bricoler, puis se contente de tendre les outils ; qui promet de cuisiner, pour finalement juste sortir les ingrédients du panier.