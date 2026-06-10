Intel dÃ©taille Firefly, sa recette pour des laptops moins chers

Proposer des ordinateurs portables peu onÃ©reux : câ€™est lâ€™ambition dâ€™Intel avec son projet Firefly. PrÃ©sentÃ©e Ã la mi-mai en Chine, cette initiative a fait lâ€™objet dâ€™une vidÃ©o Â« Talking Tech Â» il y a quelques jours. Elle met en scÃ¨ne un certain Sam Gao, vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Logiciels et Produits Clients en Chine dâ€™Intel. PubliÃ©e il y a six jours, elle Ã©tait passÃ©e sous nos radars jusquâ€™ici, tout comme le projet Firefly. Sa dÃ©couverte par VideoCardz est donc lâ€™occasion de combler nos lacunes sur ce sujet.

Avec Firefly, Intel veut produire des laptops comme des smartphones

Pour rÃ©sumer la fuite de mai, le projet Firefly a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© comme un calque appliquÃ© aux ordinateurs portables de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement des smartphones. En matiÃ¨re dâ€™ordinateurs portables, chaque constructeur fait un peu sa propre cuisine cÃ´tÃ© design et composants. Le projet Firefly vise Ã modifier ce processus en simplifiant la conception et la fabrication des laptops. En gros, il doit favoriser une production de masse dâ€™appareils trÃ¨s standardisÃ©s afin de minimiser les coÃ»ts et dÃ©lais de production. La pierre angulaire de ces systÃ¨mes, ce sont les processeurs Core Series 3, alias les Wildcat Lake. Introduits en avril dernier, ils constituent une alternative aux Panther Lake (Core Ultra Series 3) pour lâ€™entrÃ©e de gamme.

Dans la vidÃ©o traitÃ©e ici, lâ€™intervenant souligne que ce segment se contente souvent de produits ou de technologies anciennes qui permettent de raboter les tarifs. Revers de la mÃ©daille, les clients ne profitent pas des derniÃ¨res fonctionnalitÃ©s. Il estime toutefois que proposer des CPU modernes et accessibles comme les Wildcat Lake (de modestes six cÅ“urs CPU au mieux), ne suffit pas, puisquâ€™un laptop est un ensemble de composants, du chÃ¢ssis Ã lâ€™Ã©cran. Firefly ambitionne dâ€™harmoniser lâ€™ensemble.

Comme exposÃ© plus haut, de nombreux parallÃ¨les avec le marchÃ© des smartphones sont Ã©tablis. Et si lâ€™initiative germe en Chine, ce nâ€™est pas par hasard : la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement des smartphones y est trÃ¨s dÃ©veloppÃ©e. Intel souhaite la mettre Ã profit pour les ordinateurs portables. Lâ€™approche consiste Ã proposer une conception de rÃ©fÃ©rence, une sorte de produit clÃ© en main que les partenaires peuvent exploiter tel quel ou personnaliser Ã la marge.

Par exemple, le chÃ¢ssis prÃ©sentÃ© dans la sÃ©quence est en mÃ©tal et affiche une Ã©paisseur de 12,9 mm. Le refroidissement est assurÃ© uniquement par l'arriÃ¨re. Le modÃ¨le possÃ¨de un port HDMI, de lâ€™USB-A, de lâ€™USB-C avec Thunderbolt, ainsi quâ€™une prise audio jack 3,5 mm.

Les diffÃ©rentes sections de la vidÃ©o mettent en avant quelques aspects clÃ©s. Outre ceux prÃ©citÃ©s, des liaisons simplifiÃ©es entre la carte mÃ¨re et la carte dâ€™E/S, des codecs audio miniaturisÃ©s venus de lâ€™univers smartphone, ou encore une approche mÃ©moire directement calquÃ©e sur ce qui se fait sur les appareils mobiles : tout est pensÃ© pour gagner en coÃ»t et en efficacitÃ©. Le Â« Core Logic Module Â» suit cette doctrine. Il regroupe le SoC Intel et deux puces mÃ©moire. Câ€™est une Â« brique Â» validÃ©e, directement prÃªte Ã Ãªtre intÃ©grÃ©e. Le prototype montrÃ© repose sur Panther Lake.

Intel affirme que cette approche permet dâ€™accÃ©lÃ©rer nettement les cycles de dÃ©veloppement. Selon lâ€™entreprise, certains partenaires ODM sont passÃ©s des premiÃ¨res discussions autour de Firefly Ã des dÃ©monstrations de systÃ¨mes en lâ€™espace dâ€™environ trois mois. Lenovo aurait mÃªme abouti Ã des machines Firefly dans le mÃªme laps de temps (les nouveaux Lenovo Lecoo Air). Dâ€™autres marques populaires, Ã savoir Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo, peaufinent leurs ordinateurs Wildcat Lake.

Tout ceci est certainement en gestation depuis plusieurs mois, mais sa concrÃ©tisation arrive Ã point nommÃ© pour Intel : quelques semaines aprÃ¨s le lancement du MacBook Neo par Apple et alors que Google espÃ¨re donner une nouvelle impulsion aux Chromebooks par lâ€™entremise des Googlebooks Ã lâ€™automne â€” avec toutefois des incertitudes sur le positionnement de ces machines. Sans parler dâ€™un marchÃ© de lâ€™entrÃ©e de gamme malmenÃ© par le prix de certains composants.