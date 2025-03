Windows 11 : le Gestionnaire des tâches affine son suivi CPU

La Windows 11 Insider Preview Build 26120.3360 déployée par Microsoft sur les canaux Dev et Beta apporte une mise à jour mineure mais tout de même bienvenue au Gestionnaire des tâches de Windows. Elle gomme une incohérence présente dans cet outil et affine les mesures.

© CDH

Des valeurs désormais uniformes, et cohérentes avec celles d'autres logiciels

Lorsque vous consultez la page Performance du Gestionnaire des tâches (via le classique CTRL + ALT + SUPPR ou directement via CTRL + MAJ + ECHAP), le taux d’utilisation global du CPU est parfois inférieur à ce qu’il n’est réellement, et incohérent avec la « somme » des charges de travail prises une par une dans Processus. Une imprécision imputable aux méthodes utilisées pour le calcul : a priori, Microsoft prend surtout en compte la fréquence de base du processeur, et non sa fréquence réelle. Logiquement, cette inexactitude ressort d’autant plus lorsque le CPU est sous-cadencé : les 100 % ne sont alors jamais atteints, même lorsque le processeur donne son maximum.

© WindowsLatest

L'article de WindowsLatest prétend aussi que l'ancien Gestionnaire de tâches (donc l’actuel pour la plupart des PC Windows 11) ne tient pas compte du nombre total de cœurs CPU dans Performance. Qu’en conséquence, si un processus n’utilise qu’un seul cœur à fond, il affiche une utilisation de 100 %, peu importe le nombre de cœurs. Nous avons vérifié en lançant un bench CPU-Z : de 100 % au moment du test CPU Multi Thread, nous passons à 20-25 % lors du test CPU Single Thread avec un Ryzen 5 à 6 cœurs (image d'illustration). Bref, nous ignorons les conditions dans lesquelles notre confrère a observé ce phénomène, mais l’allégation nous semble erronée.

Ce qui est certain, c’est que pour corriger le fourvoiement qui affecte la section Processus, Microsoft a modifié ses algorithmes. Ils sont désormais cohérents avec ceux des logiciels tiers. Ils doivent ainsi aboutir à un résultat plus représentatif de la sollicitation réelle du CPU :

Nous commençons à déployer une modification de la manière dont le Gestionnaire des tâches calcule l'utilisation du processeur pour les pages Processus, Performances et Utilisateurs. Le Gestionnaire des tâches utilisera désormais les métriques standard pour afficher la charge de travail du CPU de manière cohérente sur toutes les pages et s'aligner sur les normes de l'industrie et les outils tiers. Pour une compatibilité ascendante, une nouvelle colonne optionnelle appelée Utilitaire CPU est disponible (cachée par défaut) sur l'onglet Détails montrant la valeur CPU précédemment utilisée sur la page Processus.

Le paramètre pour afficher la colonne optionnelle en question :

L’ajustement ne va pas drastiquement changer la manière d’utiliser son ordinateur. En outre, gageons que ceux qui s’intéressent à ce genre de données utilisent des logiciels de monitoring autres que le Gestionnaire des Tâches Windows — mais saluons l’effort. Dans un registre un peu différent, mais toujours avec la volonté d'améliorer la précision de son outil, Microsoft avait remplacé l’abusive mention MHz au profit de MT/s pour qualifier la vitesse mémoire il y a quelques mois de cela.