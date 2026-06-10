Les cartes-cadeaux Steam vivent leurs derniers mois en magasin

Nous avions parlé des cartes-cadeaux Steam vendues physiquement dans les magasins dans un précédent article consacré aux critiques formulées à l'encontre des boîtes à butin de Valve. Nous les décrivions alors (ce les engloble les cartes-cadeaux et les loot boxes) comme de véritables pousse-au-crime, à même de transformer un innocent enfant en un crapuleux garnement. Peut-être que Gabe Newell, qui lit quotidiennement le CDH depuis son super-yacht Leviathan, a-t-il été sensible à notre préoccupation. Une certitude en tout cas : les cartes-cadeaux Steam, présentes à la caisse de votre supermarché aux côtés de celles du PSN ou pour Roblox, vont disparaître !

Ce qui nous attend :'( © Reddit

La faute aux escrocs

Malheureusement pour notre orgueil, la décision n’a rien à voir avec notre plaidoyer. Valve la justifie par les arnaques qui pèsent sur ses clients : « En 2012, nous avons commencé à vendre des cartes-cadeaux Steam dans les magasins revendeurs, suivie de l'introduction du programme numérique en 2017. Malheureusement, des personnes mal intentionnées utilisent des cartes-cadeaux de grandes marques, comme Steam, pour escroquer d'autres personnes dans le monde entier. […] Au fur et à mesure que nous avons imposé de plus en plus de restrictions, les escroqueries ont évolué. Les arnaques continuent d'affecter la clientèle de Steam et d'autres personnes qui ne se méfient pas. Nous avons donc pris la décision difficile de mettre fin au programme de cartes-cadeaux Steam dans les magasins revendeurs. »

L’article cité est titré Gift Card Scams. Si vous vous demandez comment fonctionne l’arnaque à la carte Steam, voici la description qu’en fait la société :

Malheureusement, des escrocs utilisent des cartes-cadeaux de grandes marques comme Steam pour exploiter des personnes partout dans le monde. Nous avons vu des cas où des fraudeurs contactent leurs victimes par téléphone et les contraignent à acheter des cartes-cadeaux afin de payer des taxes, une caution, des dettes ou encore des frais liés à la réception d’une somme gagnée à une loterie. Les escrocs se font souvent passer pour des agents d’organismes officiels, comme l’I.R.S., afin de convaincre leurs victimes d’obtempérer.



Les victimes sont invitées à acheter des cartes-cadeaux dans un magasin physique près de chez elles. Une fois les codes achetés et activés en caisse, les fraudeurs demandent aux victimes de gratter les cartes et de leur lire les codes par téléphone, ou de les prendre en photo pour les envoyer par SMS ou par e-mail [...].

Ceux que ces méthodes intéressent sont enjoints à en apprendre « plus sur ce type d’arnaques sur le site de la Federal Trade Commission américaine » via ce lien. Pour notre part, nous arrêtons les investigations ici. Parce que c'est sans doute suffisant ; aussi afin de ne pas trop vous glisser de mauvaises idées.

La décision prise à la suite de tout ce qui précède est donc la fin des cartes-cadeaux Steam dans les magasins. Concrètement, cela implique qu’ils ne seront plus réapprovisionnés. Une fois n'est pas coutume, c’est donc une pénurie orchestrée et non subie, comme c’est le cas pour la Steam Machine et le Steam Frame. Valve anticipe des ruptures de stock d’ici à la fin de l’année 2026. L'entreprise invite les généreux à exercer leur générosité par le biais des cartes-cadeaux électroniques Steam une fois que les caisses des échoppes seront vides. Elle précise également que les cartes-cadeaux physiques déjà achetées resteront pleinement utilisables sur Steam, et ne fixe pas de date limite de validité.