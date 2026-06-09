Siri AI, la concrÃ©tisation dâ€™Apple Intelligence

Lâ€™Ã©dition 2026 de la Worldwide Developers Conference a Ã©tÃ© placÃ©e sous le signe de Siri AI, une version Â« rÃ©inventÃ©e Â» de lâ€™assistant vocal basÃ©e sur Apple Intelligence. Elle marque la concrÃ©tisation, deux ans plus tard, de la Â« nouvelle Ã¨re Â» promise par la marque lors dâ€™une prÃ©cÃ©dente WWDC, celle de 2024.

Deux ans de maturation

Le parcours de Siri AI chez Apple sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© bien plus chaotique que prÃ©vu. PrÃ©sentÃ©es comme lâ€™un des Ã©lÃ©ments phares dâ€™Apple Intelligence lors de la WWDC 2024, les nouvelles capacitÃ©s avaient logiquement suscitÃ© des attentes. Mais en coulisses, le dÃ©veloppement semble avoir pris une direction plus complexe. Apple a dÃ» sâ€™appuyer en partie sur les modÃ¨les Gemini de Google plutÃ´t que sur ses propres technologies pour parvenir Ã ses fins.

De fait, aux Ã‰tats-Unis, Ã la suite des promesses de 2024, des consommateurs ont lancÃ© une action en justice. Ils ont accusÃ© Apple dâ€™avoir mis en avant des fonctionnalitÃ©s encore inexistantes. La plainte Ã©voquait des promesses jugÃ©es prÃ©maturÃ©es, dÃ©crites comme des capacitÃ©s Â« qui nâ€™existaient pas Ã lâ€™Ã©poque, nâ€™existent toujours pas aujourdâ€™hui et ne seront pas disponibles avant au moins deux ans Â». Comme le relate la BBC dans un article datÃ© du 8 mai, Apple a dÃ» verser jusquâ€™Ã 95 dollars Ã certains acheteurs dâ€™iPhone aux Ã‰tats-Unis dans le cadre de ce recours collectif liÃ© Ã lâ€™intelligence artificielle.

En ce mois de juin 2026, lâ€™entreprise en remet une couche. Elle a prÃ©sentÃ© Â« Siri AI, un assistant radicalement plus performant et plus personnel Â». Une Â« refonte de Siri animÃ©e par Apple Intelligence Â», qualifiÃ©e de Â« plus utile, plus compÃ©tent et plus intelligent Â».

Lâ€™article dâ€™Apple en lien ci-dessous, entiÃ¨rement rÃ©digÃ© en franÃ§ais et richement illustrÃ©, suffira Ã combler votre curiositÃ©. Pour le rÃ©sumer, lâ€™assistant Siri bÃ©nÃ©ficie dâ€™une toute nouvelle app dÃ©diÃ©e. Lâ€™IA apporte la rÃ©daction assistÃ©e, lâ€™intelligence visuelle (une Â« comprÃ©hension Â» de ce qui sâ€™affiche Ã lâ€™Ã©cran) et lâ€™historique des conversations sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro.

Siri AI est disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent en version bÃªta pour les dÃ©veloppeurs, sur iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27. Les utilisateurs dâ€™Apple Watch devront patienter jusquâ€™Ã une version bÃªta de watchOS 27 Â« Ã venir Â».

Pour les utilisateurs, Siri AI sera disponible plus tard dans lâ€™annÃ©e en version bÃªta, mais uniquement pour les appareils compatibles configurÃ©s en anglais. Apple indique quâ€™elle assurera rapidement la prise en charge dâ€™autres langues.

Toutefois, dans lâ€™Union europÃ©enne, le Digital Markets Act va endiguer une partie de ce dÃ©ploiement. Les utilisateurs des 27 pays membres nâ€™auront pas accÃ¨s Ã lâ€™assistant IA dans sa version complÃ¨te ; ils devront se contenter dâ€™une version modernisÃ©e, Ã©galement basÃ©e sur Apple Intelligence, mais tronquÃ©e. La rÃ©gulation europÃ©enne impose en effet de nombreux garde-fous visant Ã favoriser lâ€™interopÃ©rabilitÃ© et Ã empÃªcher un verrouillage de lâ€™Ã©cosystÃ¨me.

Dans un article intitulÃ© Due to DMA, Siri AI delayed in EU for iOS 27 and iPadOS 27, Apple dÃ©nonce la position des rÃ©gulateurs europÃ©ens et expose sa vision. La marque stipule :

Siri AI est conÃ§u avec la confidentialitÃ© comme principe fondamental et est profondÃ©ment intÃ©grÃ© aux plateformes Apple grÃ¢ce au traitement local sur lâ€™appareil et au systÃ¨me Private Cloud Compute, qui Ã©tend la sÃ©curitÃ© et la protection de lâ€™iPhone vers le cloud. Cependant, selon lâ€™interprÃ©tation jugÃ©e extrÃªme du DMA par les rÃ©gulateurs europÃ©ens, Apple serait contrainte de donner Ã tout assistant virtuel un accÃ¨s direct aux donnÃ©es privÃ©es des utilisateurs, ainsi que la capacitÃ© de contrÃ´ler directement les autres applications installÃ©es, dÃ¨s lors que Siri AI serait dÃ©ployÃ© dans lâ€™Union europÃ©enne, et ce sans les protections essentielles nÃ©cessaires pour garantir la sÃ©curitÃ© des utilisateurs et de leurs donnÃ©es.

Bref, lâ€™argument de la sÃ©curitÃ© et de la confidentialitÃ©, armure protectrice pour certains, carcan Ã©touffant pour dâ€™autres.

Quoi quâ€™il en soit, la lÃ©gislation entourant les smartphones et les tablettes diffÃ©rant de celle des ordinateurs, casques VR et montres connectÃ©es, Â« les utilisateurs de Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro dans lâ€™UE pourront accÃ©der Ã Siri AI si leur appareil est configurÃ© dans une langue prise en charge Â».

Concernant la prise en charge matÃ©rielle, Apple Intelligence et Siri AI seront disponibles sous iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27 sur les modÃ¨les dâ€™iPhone 16 (et modÃ¨les ultÃ©rieurs), lâ€™iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, lâ€™iPad mini (A17 Pro), les modÃ¨les dâ€™iPad Ã©quipÃ©s dâ€™une puce M1 (et ultÃ©rieurs), les modÃ¨les de Mac Ã©quipÃ©s dâ€™une puce M1 (et ultÃ©rieurs), lâ€™Apple Vision Pro, lâ€™Apple Watch Series 10 (et ultÃ©rieurs), lâ€™Apple Watch Ultra 2 (et ultÃ©rieurs) et lâ€™Apple Watch SE 3, jumelÃ©s Ã un iPhone Ã proximitÃ© sur lequel Apple Intelligence est activÃ©e.

Enfin, en Chine, Siri AI mais aussi les autres fonctionnalitÃ©s dâ€™Apple Intelligence ne seront pas disponibles tant Â« quâ€™Apple nâ€™aura pas obtenu les autorisations rÃ©glementaires requises Â».