NVIDIA et SK hynix sâ€™associent pour dÃ©velopper la mÃ©moire des infrastructures dâ€™IA

NVIDIA et SK hynix ont annoncÃ© un partenariat stratÃ©gique pluriannuel. Il vise Ã renforcer leur collaboration dans le domaine de la mÃ©moire et du dÃ©veloppement des semi-conducteurs. Comme souvent dans ce type de partenariat, sa concrÃ©tisation doit aboutir Ã une logique gagnant-gagnant : sÃ©curiser les approvisionnements de NVIDIA pour ses futures plateformes et offrir Ã SK hynix une visibilitÃ© accrue sur la demande Ã long terme. Rappelons que l'entreprise sud-corÃ©enne domine actuellement le marchÃ© de la HBM.

Deux poids lourds

Au cÅ“ur de l'accord figure le dÃ©veloppement conjoint de nouvelles gÃ©nÃ©rations de mÃ©moires qu'utiliseront les futurs produits de NVIDIA. Ã€ l'avenir, SK hynix intÃ©grera plus Ã©troitement les besoins de sa partenaire dans ses futures feuilles de route. Les deux entreprises ne mentionnent toutefois pas de mÃ©moires exclusives ou personnalisÃ©es. Elles semblent plutÃ´t vouloir faire Ã©voluer des standards de l'industrie en veillant Ã leur compatibilitÃ© avec les plateformes de NVIDIA.

Cette coopÃ©ration rÃ©pond aussi aux contraintes industrielles. Les mÃ©moires les plus avancÃ©es exigent des investissements massifs et des cycles de production qui sâ€™Ã©tendent sur plusieurs annÃ©es. En coordonnant les plans de dÃ©veloppement, NVIDIA espÃ¨re mieux anticiper la disponibilitÃ© des composants stratÃ©giques, tandis que SK hynix sÃ©curise une partie de ses dÃ©bouchÃ©s.

Les premiers projets concernÃ©s incluent les systÃ¨mes Vera Rubin de NVIDIA, lesquels reposent sur de la HBM4, de la LPDDR5X et de la NAND 3D. Les processeurs Vera, les PC Ã©quipÃ©s de la plateforme RTX Spark ainsi que les systÃ¨mes robotiques Jetson Thor figurent Ã©galement dans le pÃ©rimÃ¨tre initial de l'accord.

Le partenariat ne se limite pas Ã la mÃ©moire. SK hynix entend renforcer lâ€™usage des technologies logicielles de NVIDIA afin dâ€™accÃ©lÃ©rer ses travaux de conception de semi-conducteurs. Les bibliothÃ¨ques CUDA-X seront mises Ã contribution pour des tÃ¢ches telles que la simulation des procÃ©dÃ©s de fabrication ou la lithographie computationnelle. Le groupe adoptera Ã©galement PhysicsNeMo afin d'accÃ©lÃ©rer certains modÃ¨les de simulation reposant sur l'intelligence artificielle. Les deux entreprises souhaitent Ã©galement renforcer leur collaboration sur les outils de conception Ã©lectronique assistÃ©e par ordinateur et les environnements de simulation.

Enfin, SK hynix mise sur les jumeaux numÃ©riques basÃ©s sur NVIDIA Omniverse et OpenUSD pour moderniser ses usines. Ces rÃ©pliques virtuelles permettent de tester des modifications des lignes de production avant leur mise en Å“uvre dans les installations rÃ©elles. Ou pour reprendre la dÃ©finition donnÃ©e par NVIDIA, un Â« jumeau numÃ©rique industriel constitue une simulation Ã haute prÃ©cision physique et Ã grande Ã©chelle d'un actif, d'un processus ou d'un environnement Â».

L'entreprise prÃ©voit aussi d'utiliser les plateformes cuOpt et Metropolis pour optimiser les dÃ©placements des robots et des Ã©quipements automatisÃ©s. Les sociÃ©tÃ©s disent Ã©galement Â« explorer des moyens de connecter ces jumeaux numÃ©riques aux logiciels existants et aux flux de travail dâ€™IA agentique, afin de permettre aux systÃ¨mes dâ€™IA de raisonner Ã partir des donnÃ©es des usines, dâ€™automatiser certaines tÃ¢ches et dâ€™amÃ©liorer la prise de dÃ©cision dans la production industrielle Â».

Jensen Huang :

Les usines dâ€™IA sont les moteurs de la prochaine rÃ©volution industrielle, et la mÃ©moire avancÃ©e est essentielle Ã leurs performances. SK hynix a Ã©tÃ© un partenaire exceptionnel pour NVIDIA, jouant un rÃ´le central dans la fourniture de technologies mÃ©moire avancÃ©es pour les plateformes de calcul IA de NVIDIA. Ensemble, nous allons co-dÃ©velopper la prochaine gÃ©nÃ©ration de mÃ©moire pour les usines dâ€™IA et accompagner lâ€™expansion mondiale accÃ©lÃ©rÃ©e des infrastructures dâ€™IA â€” de lâ€™entraÃ®nement des modÃ¨les de pointe jusquâ€™Ã lâ€™IA agentique et lâ€™IA physique.