Le Bloc-notes change de dimension en apprenant les tableaux

La news nâ€™est pas vraiment fraÃ®che : elle date du 21 novembre. Mais elle avait jusquâ€™ici Ã©chappÃ© Ã nos radars (il faut remercier TPU pour cette manifestation). Et surtout, au regard de son importance capitale â€” pour ne pas dire vitale â€” nous ne pouvions tout de mÃªme pas la laisser filer sous prÃ©texte de retard. Sachez donc que le Bloc-notes nâ€™est plus seulement capable de traquer les fautes dâ€™orthographe. Il sait aussi dÃ©sormais dresser des tableaux.

BientÃ´t les macros Excel ?

Inutile de vous prÃ©cipiter pour griffonner une grille 3x3 afin de lancer une partie de morpion avec votre voisin de bureau en attendant que lâ€™aprÃ¨s-midi passe. Comme pour le ravalement de faÃ§ade de lâ€™Explorateur de fichiers, cette nouveautÃ© reste pour lâ€™instant rÃ©servÃ©e aux membres du programme Windows Insiders via les canaux Canary et Dev. Ceci dit, libre Ã vous de rejoindre la cohorte de volontaires qui servent de cobayes Ã Microsoft.

La crÃ©ation dâ€™un tableau nâ€™a rien de sorcier. Il suffit dâ€™un clic sur la nouvelle option Table dans la barre de mise en forme (ou lâ€™utilisation directe dâ€™une syntaxe Markdown). Une fois insÃ©rÃ©, le tableau se modifie tout aussi aisÃ©ment : ajout ou suppression de lignes et colonnes via le menu contextuel ou la barre dâ€™outils dÃ©diÃ©e. Selon Microsoft, lâ€™objectif nâ€™est pas tant de favoriser les morpions improvisÃ©s que de permettre aux utilisateurs de Â« structurer leurs notes Â».

Comme toujours, cette nouveautÃ© a Ã©tÃ© accueillie par un torrent de critiques ; aussi bien dans les articles que dans les commentaires. Certains dÃ©noncent la tendance de Microsoft Ã complexifier systÃ©matiquement ; ici, un outil dont la simplicitÃ© est pourtant toute lâ€™essence. Illustration chez TPU, avec la premiÃ¨re rÃ©action, celle d'un certain Chomiq : Â« Câ€™est littÃ©ralement un bloc-notes, lâ€™outil le plus simple qui soit. Pourquoi les gens veulent-ils y dessiner des tableaux ? Â». RÃ©ponse dâ€™un certain R-T-B : Â« Parce que WordPad a disparu, allez savoir pourquoiâ€¦ Â». Bon, avouons que câ€™est aussi lâ€™occasion de revenir sur la mort de WordPad.

Ã€ vrai dire, le commentaire le plus pertinent vient juste aprÃ¨s : Â« Le Bloc-notes devrait Ãªtre une simple fenÃªtre avec uniquement du texte. DÃ¨s quâ€™ils ont ajoutÃ© les onglets, câ€™en Ã©tait fini pour moi : les onglets pouvaient planter et je ne pouvais plus utiliser le Bloc-notes Ã cause dâ€™anciens ongletsâ€¦ Les outils Windows devraient rester basiques, de maniÃ¨re Ã fonctionner mÃªme quand tout le reste part en vrille, justement grÃ¢ce Ã leur simplicitÃ© [â€¦]. Â»

Notre confrÃ¨re estime pour sa part que le Â« Bloc-notes Ã©volue clairement au-delÃ de son rÃ´le dâ€™origine Â». Il attribue cette Ã©volution Ã la volontÃ© de Microsoft de maintenir lâ€™outil Ã flot face Ã la montÃ©e dâ€™applications de prise de notes ; il cite Notion. Confessons notre mÃ©connaissance de ce logiciel. Mais Ã en juger par sa page officielle, il semble dÃ©gouliner dâ€™IA et sâ€™avÃ©rer un poil plus complexe que Bloc-notes. Bref, Ã vos ragots, histoire de justifier cette actualitÃ©.

Enfin, pour faire Ã©cho Ã ce qui prÃ©cÃ¨de et faire le tour complet des annonces, Microsoft a aussi amÃ©liorÃ© les outils IA RÃ©diger, RÃ©Ã©crire et RÃ©sumer (le triptyque pilotÃ© par Copilot disponible depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e). Ils affichent dÃ©sormais leurs rÃ©sultats au fil de leur gÃ©nÃ©ration. Cela permet de voir le texte se dÃ©rouler progressivement plutÃ´t que dâ€™attendre la rÃ©ponse complÃ¨te. Pour un Â« aperÃ§u prÃ©coce avec lequel vous pouvez dÃ©jÃ interagir Â», avance la firme.