Mise à jour de Windows 11 : quand l'Europe met quelques bâtons dans les rouages de Copilot

Ce mardi 26 septembre était la date attendue pour le déploiement de la 23H2, à tort. Elle marque en réalité le début du déploiement de cette mise à jour qui se retrouve fragmentée selon le changelog de Microsoft ; et c'est finalement l'arrivée du 22h2 « moment 4 » qu'il faut célébrer, embarquant un certain nombre des fonctionnalités attendues sur 23h2. Ouep', c'est le bazar.

Une contrariété de « dernière minute » qui semble il trouve en partie sa source du côté du règlement sur les marchés numériques (ou DMA) imposé au GAFAs, progressivement appliqué depuis début mai de cette année, censé réguler non pas la collecte et la gestion des données — un vœu pieu ? — mais le fait d'imposer aux utilisateurs les solutions maison en rendant compliqué les procédures pour en sortir, une spécialité bien pénible de Windows 11. C'est plutôt rassurant de constater que le dispositif est réellement contraignant aujourd'hui dans le cadre de ce déploiement où clairement la question se pose, avec l'arrivée de l'IA à de nombreux étages du système d'exploitation.

Selon les propos recueillis par Drwindows, le statut de Microsoft sur le sujet serait le suivant :

Nous travaillons sur un calendrier ambitieux pour amener Copilot pour Windows dans l'EEE en totale conformité avec le DMA, et nous continuerons à travailler avec la Commission européenne à mesure que ces efforts de conformité progressent. Microsoft a commencé à tester et à mettre en œuvre des modifications pour rendre certains services entièrement conformes à la loi sur les marchés numériques de l'UE d'ici mars 2024.

Du coup, l'assistant IA propulsé par Bing arrive, mais pas encore pour les utilisateurs de l'Union européenne, qui devront attendre une durée indéterminée pour activer Copilot via la touche Win + C inaugurée pour l'occasion .

Vous pourrez en revanche profiter de Paint dans sa version boostée à l'IA, et ça on est certains que vous en crevez d'impatience. D'autres nouveautés devraient apparaitre sur votre bureau, comme la page des paramètres plus synthétique — et évidemment c'est l'occasion rêvée d'y glisser un encart vous invitant à vous connecter avec un compte MS, parce que c'est drôlement mieux. Mais aussi une évolution de l'explorateur se modernisant avec davantage de raccourcis visuels vers les fichiers « recommandés » basés sur votre historique d'utilisation, une nouvelle barre d'adresse ou encore la différenciation entre stockage local vs cloud. Windows backup profitera aussi d'un gros coup de peinture permettant enfin une gestion plus avancée de vos sauvegardes. La mise à jour re introduit enfin la possibilité de ne pas combiner les fenêtres sur la barre des tâches... Que l'on ne peut toujours pas déplacer néanmoins.

Ah et surtout, cette KB5030310 prend en charge les changements d’heure d’été (DST) au Groenland, ce qui n'est pas une sinécure ! Pour profiter de ces nouveautés, en fonction de votre canal de mise à jour pouvant demander plus ou moins de temps, notez que, dans Windows Update, vous devez avoir coché "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles". Sinon, l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités seront activées lors du déploiement de la 23h2 dans quelques semaines.