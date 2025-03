Bloc-notes avec Copilot : ajout pertinent ou simple gadget ?

Depuis que le Bloc-notes de Windows ne souffre plus de la concurrence de feu WordPad, il ne cesse d’empiler les nouvelles fonctionnalités. Déjà capable de jongler avec différents onglets (depuis 2022), l’éditeur de texte s’est mis à traquer les fautes d’orthographe à partir de l’été 2024. Il intègre désormais Microsoft Copilot.

Quand le Bloc-notes fait de la poésie

En se basant sur la date de publication de la page Microsoft Enhance Your Writing with AI in Notepad et des quelques articles qui avaient relaté cet ajout, le Bloc-notes s’est enrichit de fonctionnalités IA depuis novembre 2024. Cependant, celles-ci ne concernaient initialement que les membres Windows Insiders via les canaux Canary et Dev. En outre, elles se limitaient à des reformulations ainsi qu’à des résumés.

La société a finalement déployé Copilot directement dans le Bloc-notes pour tous les utilisateurs de Windows 11. Qualifiée de préversion, cette incorporation permet de réécrire, résumer, raccourcir, allonger, modifier la tonalité ou le format du texte. Les fonctionnalités précitées nécessitent des crédits IA proposés dans l'abonnement Microsoft 365.

C’était l’occasion de tester. Nous avons demandé un résumé, court (vous avez également le choix de moyen et long) du texte qui précède. Voici le résultat :

Le Bloc-notes de Windows a récemment intégré Microsoft Copilot, permettant des fonctionnalités avancées comme la réécriture et le résumé de texte. Bien que lancé initialement pour les membres Windows Insiders, Copilot est désormais accessible à tous les utilisateurs de Windows 11, nécessitant un abonnement Microsoft 365.

Le résumé moyen :

Depuis la disparition de WordPad, le Bloc-notes de Windows a vu l'ajout de nombreuses fonctionnalités, notamment la gestion des onglets et la correction orthographique. Depuis novembre 2024, il a intégré Microsoft Copilot, initialement réservé aux membres Windows Insiders, permettant des reformulations et des résumés. Aujourd'hui, tous les utilisateurs de Windows 11 peuvent accéder à cette préversion, qui offre des options pour réécrire, modifier le ton et le format du texte, nécessitant des crédits IA via un abonnement Microsoft 365.

Nous avons hésité à demander une reformulation complète ; au-delà de la redondance, nous craignions que vous n’aboutissiez à cette conclusion péremptoire : « Copilot > Rémi B ». Nous avons d'abord essayé « Écrire du contenu similaire » avec la tonalité humour (nous la cherchons toujours) et le format académique. Notez que sur les six bafouilles générées (trois à chaque tentative), l'écureil est revenu quatre fois ; systématiquement avec cette même tournure maladroite.

Depuis que le Bloc-notes de Windows a éliminé la concurrence de l'ancien WordPad, il a commencé à accumuler de nouvelles fonctionnalités comme un écureuil avec des noisettes. Déjà capable de jongler avec plusieurs onglets (depuis 2022), cet éditeur de texte s'est mis à traquer les fautes d'orthographe à partir de l'été 2024. Et maintenant, il a même intégré Microsoft Copilot, qui est comme un assistant personnel, mais sans le café.



En se basant sur la date de publication de la page Microsoft Enhance Your Writing with AI in Notepad et des quelques articles qui avaient rapporté cet ajout, le Bloc-notes a commencé à se doter de fonctionnalités d'intelligence artificielle depuis novembre 2024. Cependant, au début, ces nouveautés étaient réservées aux membres Windows Insiders via les canaux Canary et Dev, et se limitaient à des reformulations et des résumés.



Finalement, la société a décidé de déployer Copilot directement dans le Bloc-notes pour tous les utilisateurs de Windows 11. Bien que qualifiée de préversion, cette intégration permet de réécrire, résumer, raccourcir, allonger, et même de modifier la tonalité ou le format du texte. Bien sûr, ces fonctionnalités nécessitent des crédits IA disponibles dans l'abonnement Microsoft 365, parce que même les assistants numériques ont besoin d'être payés !

Une autre variante ; notre écureuil est toujours là

Les formats diffèrent légèrement des tonalités. Mais vous l’aurez compris, « modifier la tonalité » ou « modifier le format » ne sont que des réécritures orientées. Pour conclure en beauté ce papier, nous avons opté pour « Poésie » et « Source d'inspiration » (format / tonalité). Le résultat est presque aussi ésotérique que du Mallarmé.