Pour dynamiser lâ€™Explorateur de fichiers, Windows 11 le lancera avant vous

DÃ©ployÃ©e en fin de semaine derniÃ¨re sur les canaux Dev et Beta, la Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (KB5070307) introduit quelques fonctionnalitÃ©s intrigantes. Au-delÃ de lâ€™extension de la FSE (full screen experience) Ã davantage de terminaux, les Ã©quipes de Redmond ont aussi planchÃ© sur lâ€™Explorateur de fichiers. En faÃ§ade, le menu contextuel est rÃ©organisÃ© ; en coulisse, il intÃ¨gre un nouveau rouage de prÃ©chargement.

Un Explorateur bichonnÃ©

DÃ©barrassons-nous rapidement du premier sujet, largement relayÃ© un peu partout. Microsoft a annoncÃ© la disponibilitÃ© gÃ©nÃ©rale de lâ€™expÃ©rience Xbox en plein Ã©cran sur davantage de consoles portables Windows, ainsi quâ€™une prÃ©version destinÃ©e aux PC des Windows Insiders. Cette expÃ©rience apporte une navigation de type console en plein Ã©cran : une interface Ã©purÃ©e, sans distractions, optimisÃ©e pour une utilisation Ã la manette, aux dires de la firme. Plusieurs mÃ©thodes permettent de lâ€™activer, dont le raccourci Win + F11. Plus dâ€™informations Ã ce sujet sont disponibles sur cette page.

Dans cette mÃªme build (laquelle n'a rien Ã voir avec les quarante ans du systÃ¨me d'exploitation) la sociÃ©tÃ© reconnaÃ®t Ã demi-mots que lâ€™Explorateur de fichiers de Windows 11, pourtant pierre angulaire de lâ€™ergonomie de lâ€™OS, peut souffrir de problÃ¨mes de performances. Pour y remÃ©dier, l'entreprise expÃ©rimente un prÃ©chargement en arriÃ¨re-plan censÃ© accÃ©lÃ©rer lâ€™ouverture de lâ€™application. Lâ€™auteur du billet prÃ©cise : Â« Nous envisageons de prÃ©charger lâ€™Explorateur de fichiers en arriÃ¨re-plan afin dâ€™amÃ©liorer ses performances au lancement. Cela ne devrait pas Ãªtre visible pour vous, si ce nâ€™est que lâ€™Explorateur se lancera, espÃ©rons-le, plus rapidement lorsque vous en aurez besoin. Â»

Les rÃ©fractaires Ã cette nouveautÃ© peuvent la dÃ©sactiver en dÃ©cochant Â« Activer le prÃ©chargement des fenÃªtres pour accÃ©lÃ©rer les temps de lancement Â», accessible dans les Options des dossiers, onglet Affichage. Microsoft encourage dâ€™ailleurs les utilisateurs Ã faire des retours et Ã signaler dâ€™Ã©ventuels problÃ¨mes via le Hub de commentaires. Les mÃ©canismes prÃ©cis de cette mise en Å“uvre ne sont pas dÃ©taillÃ©s. Nous supposons que la procÃ©dure vise surtout les systÃ¨mes encore Ã©quipÃ©s de HDD.

Enfin, Microsoft a revu les fonctionnalitÃ©s de lâ€™Explorateur de fichiers. Le menu contextuel est affinÃ© afin de rÃ©duire lâ€™encombrement, tout en conservant lâ€™accÃ¨s aux actions secondaires. Les commandes frÃ©quemment utilisÃ©es restent en vitrine, tandis que les outils associÃ©s sont dÃ©sormais regroupÃ©s dans un sous-menu Â« GÃ©rer le fichier Â». Celui-ci inclut Compresser en fichier ZIP, Copier en tant que chemin dâ€™accÃ¨s, Pivoter Ã droite, Pivoter Ã gauche et DÃ©finir comme arriÃ¨re-plan du bureau.

Les commandes spÃ©cifiques au cloud, telles que Toujours conserver sur cet appareil et LibÃ©rer de lâ€™espace, sont dÃ©sormais rangÃ©es dans les sous-menus propres Ã chaque fournisseur. Lâ€™option Envoyer vers mon tÃ©lÃ©phone a, elle aussi, Ã©tÃ© dÃ©placÃ©e afin dâ€™apparaÃ®tre aux cÃ´tÃ©s de ces entrÃ©es liÃ©es au cloud. Enfin, Ouvrir lâ€™emplacement du dossier a Ã©tÃ© repositionnÃ© prÃ¨s de Ouvrir et Ouvrir avec.