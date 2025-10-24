Microsoft prÃ©sente Mico, visage de Copilot et successeur spirituel de Clippy

Ceux qui utilisaient des ordinateurs au millÃ©naire dernier se souviennent forcÃ©ment de Clippy, le facÃ©tieux trombone un peu lourdingue. Des outils dâ€™IA avaient permis de le ressusciter dans les matrices actuelles, mais Copilot risque de sonner dÃ©finitivement le glas de Clippy dans lâ€™imaginaire collectif. En effet, Microsoft souhaite imposer un nouvel assistant baptisÃ© Mico.

1996 vs 2025

Au cas oÃ¹ cela vous Ã©chapperait, Mico est la contraction de Microsoft Copilot. La source dâ€™inspiration est indÃ©terminÃ©e : Ã mi-chemin entre la pomme de terre et la goutte dâ€™eau. Par rapport Ã Clippy, il inverse les teintes iris-pupille / sclÃ¨re (le blanc de lâ€™Å“il chez l'humain en bonne santÃ©, le jaune chez d'autres) et change Ã©galement les proportions. CÃ´tÃ© sourcils, câ€™est aussi beaucoup moins touffu : on est dÃ©sormais plus proche dâ€™un Laurent Ruquier que dâ€™un FranÃ§ois Fillon voire dâ€™un SÃ©bastien Lecornu.

Jacob Andreou, vice-prÃ©sident produit et croissance chez Microsoft AI, a esquissÃ© les contours de Mico chez The Verge. Il dÃ©crit lâ€™assistant comme un personnage virtuel capable de rÃ©agir en temps rÃ©el avec des expressions animÃ©es lorsque vous lui parlez. Â« On peut le voir, il rÃ©agit pendant quâ€™on lui parle, et si vous Ã©voquez quelque chose de triste, ses expressions faciales changent presque instantanÃ©ment. Toute la technologie sâ€™efface en arriÃ¨re-plan, et vous vous retrouvez simplement Ã discuter avec cette petite sphÃ¨re mignonne, en crÃ©ant peu Ã peu un lien avec elle Â», explique-t-il. Un mode Learn Live permet Ã©galement de mettre en scÃ¨ne Mico â€” devant un tableau blanc, pour reprendre les exemples citÃ©s par The Verge.

Lâ€™idÃ©e sous-jacente est claire : personnifier Copilot afin dâ€™inciter les utilisateurs Ã Ã©changer de faÃ§on naturelle avec leur machine. Câ€™est dâ€™ailleurs en phase avec la vision de Microsoft pour son OS. Lâ€™entreprise prÃ©sente souvent les PC Windows 11 comme un Â« ordinateur auquel vous pouvez parler Â». Reste Ã voir si la formule prendra. La prÃ©cÃ©dente tentative, celle de Cortana sur Windows 10, sâ€™Ã©tait soldÃ©e par un Ã©chec, avec un abandon actÃ© en 2023.

Enfin, pour les nostalgiques de Clippy, Jacob Andreou confirme que Mico cache un easter egg hommage. Pour lâ€™activer, il faut Â« cliquer trÃ¨s, trÃ¨s vite Â». Dans tous les cas, Ã moins de rÃ©sider aux Ã‰tats-Unis, vous nâ€™aurez pas encore droit Ã cette nouvelle mascotte. Mico fera ses dÃ©buts au pays de lâ€™Oncle Sam, avant de traverser la frontiÃ¨re canadienne puis de voguer vers le Royaume-Uni. Mais nul doute quâ€™Ã terme, il sâ€™Ã©tablira dans dâ€™autres coins du globe.