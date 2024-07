Le Bloc-notes version Windows 11 traque désormais les fautes d’orthographe

Plus âgé que WordPad et moins évolué que ce dernier, le Bloc-notes de Windows est toujours dans le coup en 2024. Fatale au logiciel de traitement de texte, l’année en cours insuffle, à l’inverse, un nouveau souffle à l’éditeur de texte : au bout de 39 ans (ou 41) de loyaux services, sa conceptrice – Microsoft – lui a accordé des fonctionnalités de vérification de l’orthographe avec autocorrection ; pour un logiciel de cette nature, ce que des verres correcteurs sont à une vision déficiente en somme.

41 ans, bientôt la retraite ?

Cet ajout n’est pas nouveau. Il remonte à mars dernier. Mais jusqu’ici, il était réservé aux membres du programme Windows Insider. L’expérimentation a apparemment été concluante. En conséquence, Microsoft commence à déployer ces fonctionnalités de vérification orthographique et d'autocorrection auprès des utilisateurs ordinaires de l'application sous Windows 11.

Vous en conviendrez, il n’y a pas énormément de concepts sur lesquels s'étendre à propos d'un correcteur orthographique. En principe, il doit notamment être en mesure d’indiquer que Comptoir ne s’écrit ni contoir, ni contoire, ni compte ouar, et encore moins compte war.

En revanche, il ne nous précise pas s’il faut prononcer Dave Grochocki – le prénom et patronyme de l’auteur de l’article publié par Microsoft en mars dernier – à la française, « gros chaud qui », ou à la russe, « gros choque'ski ». Une certitude, celui que nous appellerons simplement « Dave » illustrait sa publication avec l’exemple ci-dessous.

Dans ce texte traitant des principes fondamentaux de la chimie, Bloc-notes détecte un erreur avec le mot « lectrons » dans la phrase « It can either gain or lose four lectrons while bonding [...] ». Le facétieux éditeur de texte soumet alors plusieurs suggestions, parmi lesquelles « electrons », « lections » ou « lectors ». Bien que cette dernière proposition puisse éventuellement convenir dans certaine situation et avec un peu d’imagination, il est probable que dans le contexte du récit de Dave, la bonne réponse soit plutôt « electrons » ; ce, afin d’aboutir à la phrase suivante : « Il peut gagner ou perdre quatre électrons lors de la liaison [...] ».

Par ailleurs, vous l’aurez constaté, fidèle à la tradition de la vérification orthographique dans les applications de traitement de texte, le Bloc-notes discrimine l’erreur avec un soulignage rouge en forme de vaguelettes. Notez que cet outil est activé par défaut mais qu’il est possible de le désactiver dans les options.

Deux dernières précisions pour clore ce chat pitre. Premièrement, remémorons que les fichiers issus d’un éditeur de texte n’incluent pas de données de formatage et de style, contrairement à ceux générés par un traitement de texte. Ensuite, concernant l’année de lancement de Bloc-notes, nous avons pris la sortie de Windows 1.0 en 1985 pour les 39 ans. Néanmoins, vous pouvez aussi choisir août 1983 comme référence, avec la version du programme MS-DOS (Multi-Tool Notepad).