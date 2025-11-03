AMD clarifie : les Radeon RX 5000 et RX 6000 ne sont pas abandonnÃ©es

AprÃ¨s celui relatif Ã la fonctionnalitÃ© dâ€™alimentation USB-C, les pilotes Adrenalin Edition 25.10.2 ont nÃ©cessitÃ© un autre addenda. Il porte sur le sort rÃ©servÃ© aux Radeon RX 5000 (RDNA 1) et RX 6000 (RDNA 2). Pour la faire courte, câ€™est une bonne nouvelle : ces cartes continueront de recevoir des optimisations pour les jeux, des correctifs de bogues et des mises Ã jour de sÃ©curitÃ©.

AMD infirme la mise au placard des Radeon RDNA 1 et 2

RÃ©sumons lâ€™histoire. Initialement, les notes de version opÃ©raient une distinction entre les Radeon RX 7000 / RX 9000 et les plus anciennes Radeon RX 5000 / RX 6000. Le site PCGH ajoutait une dÃ©claration glanÃ©e auprÃ¨s dâ€™AMD, Ã©voquant lâ€™entrÃ©e dans un Â« mode maintenance Â» censÃ© marquer la fin des optimisations pour les nouveaux jeux avec ces cartes. Quelques heures plus tard, lâ€™entreprise prÃ©cisait Ã nos confrÃ¨res de THUS que Â« les nouvelles fonctionnalitÃ©s, les correctifs de bogues et les optimisations pour les jeux continueront dâ€™Ãªtre dÃ©ployÃ©s, selon les besoins du marchÃ©, dans la branche en mode maintenance Â» (avec tout le flou que recouvre la notion de besoins du marchÃ©).

Finalement, hier, AMD a publiÃ© un article de blog intitulÃ© Continued Support for Every Radeon Gamer. On y lit noir sur blanc que Â« ce nâ€™est pas la fin du support pour RDNA 1 et RDNA 2. Les cartes graphiques Radeon RX 5000 et RX 6000 continueront de bÃ©nÃ©ficier du support pour les nouveaux jeux, dâ€™optimisations et de mises Ã jour de stabilitÃ©, ainsi que de correctifs de sÃ©curitÃ© et de bogues Â».

AMD baratine clarifie :

La diffÃ©rence, câ€™est que ces produits profitent dÃ©sormais dâ€™une branche de pilotes dÃ©diÃ©e et stable, issue de plusieurs annÃ©es dâ€™ajustements et dâ€™optimisations. Cette approche permet dâ€™offrir une expÃ©rience de jeu plus fluide et cohÃ©rente, tout en isolant les GPU des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes des Ã©volutions rapides conÃ§ues pour les nouvelles architectures.



Pourquoi ce changement ? Notre objectif est simple : offrir Ã chaque joueur Radeon la meilleure expÃ©rience possible. En sÃ©parant les branches de code, nos ingÃ©nieurs peuvent avancer plus vite sur les nouvelles fonctionnalitÃ©s destinÃ©es Ã RDNA 3 et RDNA 4, tout en maintenant RDNA 1 et RDNA 2 stables et optimisÃ©s pour les jeux actuels et Ã venir.

Vous aviez Ã©tÃ© nombreux Ã exprimer votre mÃ©contentement dans les commentaires du prÃ©cÃ©dent article. AMD essuyait aussi de trÃ¨s vives critiques sur les forums spÃ©cialisÃ©s. IndÃ©pendamment du fait que les Radeon RX 5000 et RX 6000 restent encore tout Ã fait pertinentes pour de nombreux joueurs, rappelons que certaines consoles portables rÃ©centes, Ã lâ€™image de la version de base de la ROG Xbox Ally, exploitent des iGPU RDNA 2. DÃ©laisser cette architecture Ã©tait donc clairement malvenu.

Bref, difficile de savoir ce quâ€™AMD avait en tÃªte avec les pilotes Adrenalin Edition 25.10.2. Entre la phrase qui signifiait la dÃ©sactivation de lâ€™alimentation USB-C des Radeon RX 7900 â€” apparue lÃ par magie ; nous invoquons l'article qui s'Ã©crira tout seul ! â€” et ce traitement de dÃ©faveur infligÃ© Ã d'anciennes architectures pas si anciennes, le service communication avait visiblement dÃ©jÃ la tÃªte Ã Halloween.