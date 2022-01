Il y a quelques jours, AMD sortait ses pilotes Adrenalin 22.1.2. Ils étaient optimisés pour Rainbow Six Extraction, et supportaient de nouvelles puces graphiques comme les RX 6500 XT, 6400, 6500M et 6300M. Les voilà de retour avec, à la clef, une signature électronique Windows Certified. C'est la seule différence entre les bêtas et les WHQL.

Pour mémoire, AMD et NVIDIA ont deux approches différentes pour leurs pilotes. AMD lance chaque version en tant que bêta, avant d'en passer une de temps en temps en WHQL, qui sera la nouvelle référence pour ceux qui viendront sur le site officiel. NVIDIA de son côté ne sort que du WHQL, et peut être amené à sortir du bêta très rarement.

Que le statut soit bêta ou WHQL ne certifie pas qu'il n'y aura pas de bugs ou de plantages dans les jeux ou les panneaux de configuration des pilotes. Cela assure qu'ils sont testés et ne cartonneront pas avec Windows.