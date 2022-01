En voilà une nouvelle qui a surpris son monde. Né d'une rumeur, le jeu a obligé le patron de Crytek à clarifier les choses, vu l'ampleur que cela prenait. Le CEO Avni Yerli, frère du plus populaire Cevat, a donc annoncé ce qui était devenu un secret de polichinelle. D'ailleurs, le boss en profite pour faire un appel du pied aux développeurs désireux de rejoindre l'équipe pour donner des idées et de la compétence, une plus value en quelque sorte.

It’s something you have been asking us for a long time, so it’s now finally time to confirm – yes, the next Crysis game is happening!

C'est acté, mais c'est surtout un peu précipité dans la communication. En tout cas la firme a eu le temps de préparer un teaser, et assure qu'elle donnera des informations au fur et à mesure que le développement avancera. Ceci devrait prendre un peu de temps avant que nous puissions voir du gameplay, mais imaginons un peu ce qu'une vraie version next gen pourrait donner sous Cry ENGINE. Car si l'histoire des Crysis s'est étiolée après le premier opus, suivi de deux autres décevants (on ne compte pas Warhead), on ne peut pas reprocher une technique approximative au rendu des jeux.

DX12 ? Vulkan ? Ray Tracing sauce Crytek ou sauce DXR ? Ray Tracing software ou matériel maintenant que GeForce et Radeon peuvent accélérer les calculs BVH par des transistors dédiés ? DLSS ? FSR ? Beaucoup de questions qui devraient trouver une réponse tardive. Rendez-vous au prochain E3 ?