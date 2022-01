Quand AMD a lancé ses Vermeer, plus connus désormais sous le nom de Ryzen 5000 , c'était le premier stepping commercial que l'on retrouvait. C'était le B0, comme vous pouvez le découvrir sur nos photos réalisées lors de notre article dédié, consultable ici. Et puis de fil en aiguille, le procédé de fabrication s'est amélioré, comme c'est le cas souvent durant la vie commerciale des produits, et surtout les CPU. On se souvient que les derniers Ryzen 3000, par exemple le 3700X, pouvait toper 4.2 à 4.4 GHz sur tous les coeurs avec une tension de 1.2 V, et c'était déjà un gros progrès par rapport au stepping initial super poussif sur l'overclocking et avec des tensions hautes.

Les Ryzen 5000 se trouveront bientôt en B2, et que vaut-il ? Selon l'overclocker Shamino, qui a dû en passer un wagon dont un 5900X, la capacité d'overclocking serait comparable, avec des samples qui peuvent atteindre plus de 5.15 GHz, mais avec une consommation inférieure de 30 W, ce qui entrainait une baisse de température de 9 °C à cooling identique, dont un refroidisseur liquide. Ce n'est pas tout, le contrôleur mémoire serait beaucoup plus docile, et accepterait beaucoup plus facilement la DDR4 4100, et ce de manière stable.

Le réel souci, c'est que le B2 n'est pas encore distribué, et quand il le sera, il n'y aura aucun moyen de différencier le B0 du B2, ce sera la loterie même. Même en attendant des semaines, rien n'est garanti sur ce point, une bonne grosse dose de moule, voilà ce qu'il faudra !