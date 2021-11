Si Proton est amplement couvert sur votre Comptoir favori du fait de l’alternative que le logiciel offre face à un Windows résolument réputé comme lourd pour un rien, cette solution développée par Valve est loin d’être la première à se baser sur le projet Wine afin de proposer une compatibilité quasi transparente entre les logiciels. En effet, l’idée avait déjà été utilisée par une boite répondant au nom de CodeWeavers, un patronyme qui vous est peut-être familier vu que l’équipe est spécialisée dans le domaine, par exemple en introduisant les traces d’un flot d’exécution Vulkan sur Wine autonome.

Toujours basée sur ce fameux vin, la surcouche se nomme ici CrossOver, est compatible avec Mac comme Linux, et modifie substantiellement le code source du logiciel afin d’en améliorer performances et compatibilité. Notez que votre besoin a intérêt à être sacrément spécifique, car, à 59 $ le bousin, le logiciel n’est pas calqué pour les jeunes linuxiens en herbes. Pour autant, la dernière mise à jour, la 21.1, semble alléchante : les clients appeliens auront en effet droit au support complet de la dernière version, Monterey, de leur système d’exploitation, ainsi qu’une compatibilité toujours plus étendue sur les jeux Winodws. Citons en particulier GTA V, désormais jouable (version autonome comme Steam) tout comme son mode en ligne ; et notez que ce CrossOver peut aussi tourner sur ChromeOS pour les adorateurs de Google.

Si certains y verront un gâchis de ressources en doublon parfait de Proton - ce qui n’est dans les faits pas tout à fait faux —, ce serait oublier que le caractère ouvert du code racine de Wine permet l’intégration facilitée de patch dans ce même logiciel, le faisant ainsi progresser quoi qu’il arrive. Ce même phénomène est également applicable à la surcouche de Valve, sans compter le fait que l’expertise des développeurs sur le sujet permet à l’écosystème Linux de gagner en dynamisme. Par exemple, un projet précédant les futex2, esync/fsync, avait été conçu par CodeWeavers. Une alternative à garder dans un coin de sa tête en cas de besoin ! (Source : Phoronix)