2022, voilà la date d'arrivée des prochaines cartes du caméléon. C'est Digitimes qui révèle l'information, qui proviendrait de ses sources taïwanaises directement au contact des fondeurs. Les cartes Lovelace seraient attendues pour l'année prochaine, et gravées avec le node 5 nm de TSMC. Les rumeurs passées faisaient état de 18432 cuda cores FP32, et d'une puissance de calcul de 90 TFLOPS grosso modo, soit 2.4 fois plus, mais ce n'est à prendre qu'avec des pincettes, il ne peut en être autrement, déjà que nous en sommes tout juste à savoir le contenu du refresh qui se pointe, alors des infos précises sur Lovelace relèvent du fantasme, exception faite du 5 nm qui a été confirmé par RetiredEngineer.

Même si NVIDIA se félicite de ses chiffres de vente ahurissants, et c'est rien de le dire, en si peu de temps, fin d'année prochaine, Ampere aura deux ans. Et même s'il peut rester comme ça encore longtemps, le caméléon ne peut pas laisser AMD seul, Lisa SU ayant confirmé Zen 4 et RDNA 3 en 2022 lors de la divulgation de ses résultats financiers dans l'année. Il s'agit aussi pour les verts de retrouver un gros contrat avec TSMC après avoir fait un intermède Samsung pour Ampere, les places étant chères et Apple vampirisant beaucoup trop, selon les autres prestataires, les ressources du fondeur leader sur son segment. Le caméléon a déjà sécurisé sa place très cher ! Pour autant, et vu la conjoncture, il y a de forts risques de pénurie à prévoir sur ces produits, il faudra voir comment les verts vont découper la gamme, et s'il y en aura une dédiée minage et une autre orientée gaming, pour éviter le pillage des seconds par les premiers. Il risque également d'y avoir des millions de cartes Ampere en occasion à ce moment, il ne faudra pas demander d'où elles sortent, nous le savons déjà !