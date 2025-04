no ragotz

Intel 200S Boost : pas de miracles non plus sous Linux

Intel 200S Boost : pas de miracles non plus sous Linux

Intel 200S Boost : pas de miracles non plus sous Linux

La semaine dernière, Intel a déployé le profil 200S Boost. C’est un énième pis-aller qui tente de rendre les Arrow Lake-S plus performants qu’à leur lancement (qui remonte à octobre dernier). Ce profil joue sur trois leviers, dont l’overclocking mémoire. Des premiers comparatifs sous Windows réalisés par Tom’s Hardware US ont montré que c’était celui-ci qui était à l'origine des hausses de performance observées. Le site Phoronix a confirmé cette tendance avec une vaste batterie de tests, mais sous Linux cette fois.

© Phoronix

L'arbre qui cache la forêt

Notre confrère a mesuré les performances sur un système équipé d’une carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO, d’une Radeon RX 7900 XTX, d’un Core Ultra 9 285K et de 32 Go de DDR5-6400. Il tourne sous Ubuntu 25.04. Les tests couvrent aussi bien des jeux vidéo que des applications professionnelles.

L’auteur écrit en conclusion que « les avantages du mode 200S Boost en termes de performances ont été très discrets », bien en deçà des 7 % revendiqués par Intel. À l’exception de Dirt Rally, avec 457 IPS par défaut, contre 406 pour le 200S Boost, les scores sont en faveur du système sous Boost. Cependant, les écarts sont très marginaux, donc sûrement imperceptibles à l’usage. Dans l'idéal, pour gratter un peu grâce à ce profil, il faut s’en remettre à des kits de mémoire DDR5-7200 ou DDR5-8000. Ceux sont eux qui pourvoient quelques gains ; l'overclocking des interconnexions NGU ou D2D est insignifiant.

© Phoronix

Heureusement, sur la base d’autres mesures publiées le 22 avril et qui impliquent toujours un Core Ultra 9 285K, notre confrère souligne que de nombreuses optimisations ont bien amélioré la compétitivité des Arrow Lake-S sous Linux par rapport à leurs débuts (6 % en moyenne, assorti d'une baisse globale de la conso). Simplement, l’Intel 200S Boost n’y ajoute pas grand-chose.

© Phoronix

Rappelons que, depuis six mois, Intel a publié plusieurs correctifs pour ses Arrow Lake-S : d’abord via des mises à jour Windows, puis des BIOS actualisés intégrant le microcode 0x114 / firmware ME 19.0.0.1854v2.2.