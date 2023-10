L'activation de Windows 10 et 11 avec de vieilles clés windows 7 ou 8, c'est finito

Vous aviez une clé de licence Windows 7 ou 8 pour activer votre Windows 10 / Windows 11 ? Biiiin c'est fini, ça ne marchera plus, Microsoft annonçait il y a quelques jours dans un communiqué pour le coup court et concis. Ce qui devrait se terminer officiellement le 29 juillet 2016 aura finalement perduré jusqu'au 28 septembre 2023, soit 2615 jours de rab' pour laisser tout le temps de migrer de ces vieilleries d'OS vers Windows 10, puis 11. Enfin, c'est encore possible de le faire avec Windows 11 22h2, mais ne le sera plus à compter de la 23h2, à débarquer très prochainement.

Cette opération, loin d'être philanthrope, avait débuté à la sortie de ce bon vieux Windows 10 en juillet 2015 et avait évidemment pour but de doper l'adoption vers cet OS, qui au delà de ses qualités dont en attend encore certaines sur Windows 11, marquait surtout l'arrivée de l'ère de la collecte massive de donnée chez Microsoft ; vous connaissez l'adage « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ».

" Windows 11 ? Sapu ! "

L'occasion de rapidement causer stats : Windows, en juillet 2023, c'est quasi 70 % de parts de voix sur le parc mondial de machine desktop — et ~20,5 % pour MacOS, on vous laisse faire le calcul pour les autres dont le vieux pote Linux, qu'on aime bien, mais qu'on continue à regarder de loin. De ces 70 %, Windows 10 continue de représenter un part massive de 74,33 % du parc d'activations, contre 21,48 % qui le sont sur Windows 11, en dépit des limitations imposées ou « fonctionnalités exclusives », comme le bon support des architectures processeurs big.LITTLE introduit avec Alder Lake sur desktop, ou encore plus récemment du support de Wi-Fi 7 qui commence a débarquer. Un niveau d'activations de l'OS qui semble bien figé depuis six mois, alors que Winbdows 12 devrait arriver quelque part en 2024.

Pour le fun on peut noter que Windows 7 représente encore 3,34 % des licences activées. Et pour en revenir sur le sujet initial, le chemin d'activation reste valable de 10 à 11 : vous pouvez toujours activer un Windows 11 avec une clé destinée à Windows 10. Des fois que ça puisse aider à booster les parts de voix de W11...