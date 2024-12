Linux corrige ses problèmes de démarrage avec les processeurs Zen 1 et Zen 2

Utilisateurs d’ordinateurs Linux (système d’exploitation présent sur environ 4 % du parc des PC desktop à travers le globe d'après StatCounter) équipés de processeurs Ryzen Zen 1 et Zen 2 et confrontés à des démarrages qui s’éternisent, votre sauveur est là : Linux 6.13-rc1 apporte un correctif qui remédie à ce problème — lequel traînait depuis juin 2023, soit 18 mois.

Une anomalie qui affectait les puces Zen 1 et Zen 2

Comme l’explique Phoronix, ce désagrément est susceptible d’affecter certains systèmes depuis une modification apportée au noyau Linux en juin 2023 portant sur la gestion des mises à jour du microcode CPU. Le mois dernier, un dénommé Thomas De Schampheleire, ingénieur chez Nokia, l'a spécifié. Il a signalé des retards de démarrage incohérents sur plusieurs serveurs AMD EPYC en ces termes :

Le problème est observé par le fait que les initramfs prennent un temps inattendu pour se décompresser, comme en témoigne l'horodatage de la trace « Freeing initrd memory » (et confirmé par d'autres traces). Normalement, cette trace devrait être d'environ 12 secondes avec seulement 1 à 2 secondes de variation d'un démarrage à l'autre. Mais lorsque l'on applique le correctif mentionné, la marge augmente. La plupart des démarrages ne subissent pas d'impact, mais pour certains le temps est augmenté de quelques secondes à des dizaines de secondes, et dans des cas extrêmes, de plusieurs minutes !

Pour ceux qui n'ont pas fait Linux LV2, Wikipédia nous apprend que l’initramfs (INITial RAM FileSystem) et l’initrd (INITial RamDisk) « sont deux types d'images de systèmes de fichiers permettant l'utilisation de mécanismes de mise en place de répertoire racine temporaire minimal chargé dans la mémoire vive au démarrage du noyau Linux ».

Quant au maux et à son remède, Phonorix explique que les processeurs Zen 1 et Zen 2 exigent que le patch buffer mapping soit effacé du TLB (Translation Lookaside Buffer) après mise à jour du microcode CPU pendant le démarrage ; ce que fait le correctif, évitant ainsi des « retards non nécessaires et non naturels dans le processus de démarrage ». Action plus sobrement décrite par le [GIT PULL] x86/urgent for v6.13-rc1 ainsi : « Vide la mémoire tampon contenant le correctif de microcode après l'application du microcode sur AMD Zen 1 et Zen 2, afin d'éviter les ralentissements inutiles ».

Tel que rapporté en début d’article, sont concernés les processeurs Zen 1 et Zen 2 des gammes EPYC et Ryzen. Pour le grand public, ces gammes comprennent notamment une ancienne gloire comme le Ryzen 5 3600 (Zen 2), entre autres.