Alors qu’hier, il était question de Box86, une solution d’émulation ciblant uniquement le jeu d’instruction x86 avec une tendance assumée vers les jeux vidéo, voilà qu’un autre composant-clef du jeu sous Linux se met à jour : Proton. Si le changement de version n’est qu’incrémental (6.3-7 à 6.3-8), certaines améliorations sont de taille et apportent pour tout ce qui était précédemment réservé à la branche expérimentale ou l’apanage d’obscures options de configuration.

C’était le cas de la prise en charge du DLSS, désormais activée sur tous les jeux DirectX11 et 12 compatibles, mais aussi des débuts de BattlEye sous l’OS manchot. La maison-mère avait annoncé en septembre que le bousin serait bien fonctionnel (visant notamment le Steam Deck, ne nous leurrons pas), force est de constater que la promesse a été honorée. Pour le reste du contenu de la mise à jour, nous avons principalement à faire à du bugfix ratissant bien large : de DEATHLOOP à The Riftbreaker en passant par Assassin’s Creed et Black Ops II, la liste des titres jouables ne fait que s’allonger pour le plus grand bonheur de tonton Gaby.