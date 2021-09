NVIDIA et Linux, c’est une longue histoire d’amour/haine. Si les cartes performent merveilleusement bien sous l’OS manchot, cela n’empêche pas la firme de verrouiller complètement ses pilotes à la manière d’un Mac OS, laissant de ce fait à l’alternative libre des performances digne d’un iGPU. De plus, la firme avait même décidé d’utiliser ses propres réimplémentations de protocoles libres, l’exemple le plus frappant étant la bataille entre EGLStream, une API uniquement supportée par les verts, contre GBM, le standard utilisé par les autres fabricants.

Sans rentrer trop dans les détails techniques, il est question de gestion de mémoires tampons pour de l’affichage graphique sous Wayland, un remplaçant du vieillissant Xorg en ce qui concerne la communication entre un moteur graphique et ses clients, c’est-à-dire la base de la base de ce qui sert à afficher des pixels sur un écran, terminal exclu. Cette décision avait largement été décriée voire boudée des développeurs, pour qui un support double pour les beaux yeux du caméléon était hors de question : la meilleure illustration étant sway, un gestionnaire de fenêtre minimaliste basé sur un principe de pavage pompé de i3wm, pour qui le support (non maintenu) des cartes NVIDIA s’effectuait par l’option -- my-next-gpu-wont-be-nvidia , cela se passe de commentaire.

Plus de 4 ans plus tard, les résultats ne sont pas vraiment positifs : bon nombre de gestionnaires de fenêtres ne supportent bonnement et simplement pas l’équipe verte ; pour d’autres, l’opération est connue pour fonctionner avec difficulté — quand ce support n’est pas fourni directement par un travail d’un ingénieur de la maison. De ce fait, NVIDIA fait machine arrière, et supportera, enfin, GBM dans ses futurs pilotes, en ayant même testé avec succès ce même sway à l’option de lancement si impartial ! Une victoire pour le libre, prouvant que les firmes peuvent bien, tout compte fait, changer d’avis avec le temps. (Source : Phoronix)

Pour fêter ça... couleur !