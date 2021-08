NVIDIA clôt sa Gamescom avec quelques annonces. La première, concernant le nouveau bundle, est décevante. En effet, pour tout achat d'un PC de bureau ou portable équipé de l'une des RTX suivantes, alias RTX 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti et 3090, alors vous aurez le jeu Battlefield 2042 en bundle. Les enseignes qui participent sont le groupe LDLC, Infomax, CDiscount, Cybertek, RDC, Grosbill, AbsolutePC. Certes le titre sera compatible DLSS, Dice ayant apparemment jugé que le RT n'était pas nécessaire alors qu'il était présent dans Battlefield V, mais les acheteurs de l'une des cartes au détail auraient mérité le bundle également, vu les prix de malades pratiqués. Il fut un temps où on pouvait avoir des jeux pour des cartes largement moins chères. Espérons que le caméléon changera d'avis dans un futur proche, surtout quand on a des finances aussi solides, et qu'on veut remettre le joueur au coeur de son business...

Autres annonces, Dying Light 2 et Les gardiens de la Galaxie vont supporter le RT et le DLSS, mais aussi le reboot de Myst, SYNCED : Off Planet, Bright Memory Infinite et Loopmancer (pour lequel nous avions déjà fait une petit tour il y a plusieurs mois de cela). Chivalry 2, GRIT et Faraday Protocol passent sous DLSS seulement, tandis que les verts annoncent des dizaines de jeux Linux DLSS grâce au support de DirectX pour Proton.