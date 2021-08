Alder Lake se précise, et il est attendu pour Q4 2021. Comme vous le savez, il inaugure une architecture big.LITTLE inédite sur le segment mainstream. Ce mélange des genres, gros coeurs tout méchants Golden Cove, et petits coeurs tout sensibles Gracemont, n'est pas sans difficulté pour les logiciels actuels (exception faite de CPU-Z 1.97), incapables de lire les puces Alder Lake de manière totale. C'est ce qu'il s'est passé avec le Core i7-12700, donc non K, et donc non overclockable en dehors des limites du turbo classique.

Geekbench l'a vu passer, il aurait 8 coeurs et 16 threads. Serait-il différent du 12700K qui a 8 coeurs Performance, 4 coeurs Efficience, 20 threads au total ? Nous ne le savons pas, mais 16 threads sur ce type de puce, à quel moment interviennent les coeurs Gracemont ? Par le passé, Intel n'a jamais dégradé une puce K de son homologue non-K, hormis les fréquences et l'overclocking. Le cas présent laisse penser que c'est bien Geekbench qui pédale dans la semoule pour déterminer les caractéristiques du processeur.

Venons en aux faits : sur le score single, le soft a sorti 1595 points, soit moins que le 5800X et ses 1672, l'ennemi actuel désigné, en attendant Zen 3 avec son cache 3D ? Par contre, en score multi, l'Alder Lake a sorti 10170 points, soit un peu moins que le 5800X avec 10376 points. Pour autant, par rapport au 11700 qu'il remplace, c'est moins bien en simple coeur et mieux en multi, ce dernier offrant 1633 et 8822 points respectivement. Tout cela évoluera quand les logiciels seront à jour, les cartes mères auront les derniers BIOS à jour pour gérer tout ce foutoir, et à ce moment, nous serons en mesure de lire des tests officiels rondement menés !