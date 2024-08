Premier jeu ACE, Half-Life 2 RTX, nouveau bundle RTX 40 : NVIDIA fait plein d’annonces avant la Gamescon

En préambule de la Gamescon qui se déroulera du 21 au 25 août, NVIDIA a fait plusieurs annonces. Trois ont principalement retenu notre attention : l’officialisation du premier jeu Ace, un bundle Star Wars Outlaws GeForce RTX 40 Series, et l’introduction de G-SYNC Pulsar.

Meca BREAK, premier jeu ACE

Bundle Star Wars Outlaws GeForce RTX 40 Series

Le bundle impliquant Black Myth : Wukong a pris fin ce matin dans un feu d'artifice de nouvelles GeForce RTX. NVIDIA a renouvelé sa proposition en jetant cette fois son dévolu sur Star Wars Outlaws. Un choix logique ; comme nous l’avons explicité hier, dans le cadre d'une collaboration avec Ubisoft, Massive Entertainment et Lucasfilm Games, le titre exploite plusieurs technologies NVIDIA (DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction et NVIDIA Reflex), fait la part belle au ray tracing et intégrera le catalogue GeForce Now dès sa sortie le 30 août. NVIDIA a donc décidé d'offrir ce jeu pour l'achat de certaines RTX 4000.

Actif dès aujourd’hui et valable jusqu'au 19 septembre, ce bundle est valide sur une carte graphique ou un PC de bureau GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER ou 4070, ou un PC portable avec un GPU GeForce RTX 4090, GPU RTX 4080, GPU RTX 4070. L’offre s'applique dans le monde entier, à l’exception de la Chine et de la Russie.

Pour rester dans cette thématique jeux / cartes graphiques et plus globalement dans ce que NVIDIA qualifie « d’actualités RTX », sachez que Dragon Age : The Veilguard débarquera avec la prise en charge du Ray Tracing, du DLSS 3 et de Reflex, tandis que Dune : Awakening sera lancé avec le DLSS 3 et Reflex. Quant à FINAL FANTASY XVI, il aura droit au DLSS 3, au DLAA et à Reflex.

En matière de pilotes de jeu, NVIDIA annonce une prise en charge day-1 de Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, FINAL FANTASY XVI, Concord et Warhammer 40,000 : Space Marine 2.

Mecha BREAK sera le premier jeu ACE

Vous souvenez certainement de la promesse ACE, alias Avatar Cloud Engine, une API susceptible de rendre les PNJ futés ; ou du moins, moins débiles qu’ils ne le sont actuellement — coucou Starfield.

Si Ubisoft planche sur des PNJ NEO capables de tenir des conversations grâce à l'IA générative, Mecha BREAK sera le premier titre à exploiter les technologies ACE Digital Human.

Pour mémoire, ACE avait fait ses premiers pas dans la démo Ramen Shop au Computex 2023. Son premier « petit modèle de langage humain numérique » sera exploitable dans Mecha BREAK, un nouveau jeu de mécha multijoueur développé par Amazing Seasun Games. NVIDIA explique qu’il contribuera à donner vie aux personnages du jeu et donc à offrir une expérience de jeu plus dynamique et immersive.

Plus factuellement, Mecha BREAK, intègre le NVIDIA NIM Nemotron-4 4B Instruct fonctionnant en local. Il supporte aussi l’Audio2Face-3D. Pour quel résultat ? Celui présenté ci-dessous.

À ce stade, ce titre, référencé sur Steam, n’a pas de date de sortie. Nous ignorons également ses configurations minimales. Il sera intéressant des les considérer une fois qu’elles seront publiées. En effet, comme explicité ci-dessus, le modèle d'IA ne repose sur aucun service externe et sera chargé dans la VRAM. Avec quelle incidence sur les besoins en mémoire, telle est la question.

Pour continuer dans cette thématique, l'éditeur de jeux Perfect World Games a fait progresser sa démo de NVIDIA ACE et de technologie humaine numérique, Legends, avec de nouvelles capacités de vision alimentées par IA. Les progrès sont illustrés dans la séquence qui suit. Elle met en scène un personnage appelé Yun Ni capable de voir les joueurs et d'identifier les personnes et les objets dans le monde réel en utilisant la caméra de l'ordinateur alimentée par ChatGPT-4o.

G-Sync Pulsar

Au sujet de G-SYNC, NVIDIA enrichit sa solution avec G-SYNC Pulsar. L’entreprise présente Pulsar comme « une nouvelle technologie offrant une clarté de mouvement quatre fois supérieure, ainsi qu'une expérience de jeu à taux de rafraîchissement variable (VRR) fluide et sans déchirure ». Elle fera ses débuts sur des moniteurs nouvellement annoncés, notamment le ROG Swift 360Hz PG27AQNR d'ASUS, le Predator XB273U F5 d'Acer et l'AGON PRO AG276QSG2 d'AOC. Ce sont tous des écrans QHD offrant un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Nous attendrons les tests indépendants pour jauger des allégations de NVIDIA sur Pulsar.

D’autre part, dans le cadre de son partenariat avec MediaTek, NVIDIA s’associe à l’entreprise taïwanaise pour intégrer toutes ses fonctions G-Sync actuelles et futures dans les scalers MediaTek, éliminant ainsi le besoin d'un module G-Sync dédié. Pour mémoire, G-Sync nécessitait un tel module à l'origine (en 2013). Seulement en 2019, NVIDIA a introduit G-Sync Compatible, autorisant un support du VRR avec la technologie FreeSync, sans nécessité d’un module G-Sync ; mais sans l'ensemble des fonctionnalités G-Sync, telles que le HDR à faible latence où l’analyseur Reflex. La collaboration avec MediaTek vise à faire bénéficier davantage de moniteurs de la suite G-Sync à l'avenir.

Half-Life 2 RTX se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce

Pour conclure, place à une légende du jeu vidéo : Half-Life 2. Orbifold Studios a choisi ce titre mythique pour concevoir un remaster baptisé Half-Life 2 RTX : An RTX Remix Project ; une production de la lignée des Quake II RTX et Portal with RTX, donc toute bariolée de ray tracing. La bande-annonce ci-dessous montre l'un des niveaux les plus emblématiques de Half-Life 2, Nova Prospekt.