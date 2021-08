Ce n'est pas la première fois que nous voyons un CPU Alder Lake en "vrai", plus tôt en fin d'année dernière, VDCZ avait publié un 69 recto verso d'un Confidential, à retrouver ici. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et nous n'avions rien eu à nous mettre sous la gencive. Ce matin, un Geekbench d'un CPU non finalisé est apparu sur la base de données du logiciel, mais à présent, voilà un autre Confidential.

Toutefois, il y a fort à parier que ce sample date vraiment, en effet sa fréquence de 1.6 GHz est très basse, et ceci est discordant à quelques mois du lancement, où on devrait taper les 3 à 4 GHz au repos. On retrouve néanmoins sa forme, non plus carrée des générations passées, mais rectangulaire typique d'Alder Lake. Si vous voulez des informations plus poussées sur l'exemplaire, à savoir sa répartition entre les P-Core (les plus puissants donc Golden Cove et big), et les E-Core (les plus efficients énergétiquement, donc Gracemont et LITTLE), voire la mémoire cache, vous n'aurez rien de tout cela. C'est un simple selfie, il ne manque plus que la bouche en cul de canard, et voilà une star instadrameuse ! Allez, bientôt, encore un petit peu, on observera le retour, ou pas, d'Intel dans la lutte.