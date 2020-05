La mémoire restera-t-elle vive avec Raytracing ?

Encore au stade d'accès anticipé, Bright Memory était surtout connu des joueurs PC depuis l'année dernière. Il est développé par le studio FYQD qui a une particularité pour un jeu de cette envergure et de cette réputation : il est développé par une seule personne ! Le moteur choisi est l'Unreal Engine 4, et sa découverte aux yeux du monde lors de la présentation de la prochaine X Boîte nous a stimulés pour vous le faire découvrir, avec ses effets DLSS et Raytracing, puisqu'ils ont été ajoutés il y a quelques semaines. Quel rendu et quelles performances ? Nous allons le voir !