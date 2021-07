Même si le jeu a été mis à jour le 13 juillet dernier, NVIDIA ne publie que maintenant son pilote 471.41 WHQL. On parle bien sûr de Red Dead Redemption 2, ce titre à l'exploration et les graphismes excellents, mais à la jouabilité outrepassée. Et le DLSS ajouté depuis une semaine améliore bien les performances sans en dégrader le visuel, la faute, ou plutôt la raison incombant au DLSS 2.2.10.0 qui s'occupe de donner vie à tout ça, sans ghosting apparent. Ce driver sert aussi de support à Chernobylite, ce jeu d'exploration dans l'univers de Tchernobyl où un ingénieur part rechercher sa petite amie disparue, il devra se confronter à des bizarreries et des milices militaires, le tout en mode survie. Certes, le jeu est lancé depuis 2019, mais il poursuit son développement, probablement la raison de ce pilote ?

Dernier point, c'est, enfin diront certains, ce n’est pas trop tôt diront d'autres, le premier pilote vert certifié pour les bleus de Microsoft, et leur Windows 11 pour tous ceux qui sont des insiders ayant eu accès ou qui ont lu le billet de notre Guillaume il y a quelques jours. Sorti de ça, pas grand-chose de plus, le changelog est le même que le dernier hotfix paru il y a quelques jours. Et hop !