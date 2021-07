C'était l'autre grosse annonce gaming du caméléon au dernier Computex début juin. Doom Eternal a donc eu sa mise à jour, ray tracing et DLSS 2.1.66.0. C'est l'heure de Red Dead Redemption 2, et ce dernier réserve une surprise : en effet, c'est bien la dernière version 2.2.10.0 qui prend le contrôle des tensor cores des RTX, comme en atteste les détails du fichier nvngx_dlss à la racine du jeu, ci-dessous.

Selon le caméléon, le DLSS Ultra Performance augmente de 45 % les performances en UHD. C'est coquin comme méthode, puisque si le DLSS Ultra Performance est le plus efficace pour améliorer le framerate, c'est celui qui dégrade le plus l'image et simplifie la scène en objets, exactement comme le FSR d'AMD dans le même mode. De notre côté, nous avons effectué un benchmark de la RTX 3090 en UHD, DLSS Qualité, et détails à fond dans les options trop nombreuses, et nous avons passé les moyennes de 75 à 86 images par seconde. C'est forcément mieux, mais nous n'avons pas le temps matériel actuellement de nous pencher sur la question, malgré l'emploi de la version 2.2.10.0.

Ce qui est sûr, c'est que ce jeu sera bien plus fluide sur les petites cartes Turing et Ampere RTX, et que le boost offert permettra de gagner des détails supérieurs à choisir dans les options, ou de gagner en fluidité en conservant les mêmes réglages. De ce qui est montré, et de ce que nous avons pu voir, le Rage Engine a lui aussi très bien toléré le DLSS, le rendu est excellent. Le point dans l'été !