NVIDIA dégaine les pilotes 576.02, la fin des galères pour les RTX ?

NVIDIA a profité de la sortie de ses GeForce RTX 5060 Ti pour tourner la page de sa décriée branche de pilotes GeForce 572.xx. Déployés avec les premières GeForce Blackwell, ces derniers ont été accusés de causer divers bogues, dont de récurrents BSOD, y compris avec des GeForce RTX 40 / RTX 30. Des développeurs avaient même mis en garde les utilisateurs, les invitant à rester sagement sous la tutelle des pilotes GeForce 566 de décembre 2024.

Une liste aussi longue qu'une RTX 5090

Avec les pilotes Game Ready 576.02 WHQL, les équipes de NVIDIA n’ont clairement pas chômé. Outre la prise en charge de la nouvelle carte précitée, ils apportent des correctifs et optimisations dans plusieurs jeux — Fortnite, The First Berserker : Khazan, InZOI, Hellblade 2 —, ainsi que des rustines en pagaille sur la stabilité système.

Bon nombre de ces onguents ciblent avant tout les GeForce RTX 50. Si vous en possédez une, appliquer ces pilotes 576.02 est plus que recommandé. Plusieurs retours évoquent d’ailleurs des gains de performance dans certaines applications, et une consommation au repos revue à la baisse.

Concernant les GeForce RTX 40 et RTX 30, les remontées sont plus nuancées. Sur Reddit, un fil rassemble de nombreux témoignages. Certains utilisateurs font toujours état de plantages. Par exemple, un certain King_Crypto_ rapporte encore des écrans noirs avec une RTX 4070 branchée en HDMI. Un autre, zinnderella, explique que sur sa config triple écran avec une RTX 3080 Ti, deux moniteurs restent inactifs après la sortie de veille : « Revenir à 566.36 corrige ce problème », ajoute-t-il.

À l’inverse, KumoMiquayla, détenteur d’une RTX 40 non spécifiée, se montre enthousiaste : « Bilan après avoir testé en profondeur tous les jeux qui me causaient des problèmes (First Descendant, Stalker 2, CP2077) : tous provoquaient un redémarrage du PC avec FG + G-SYNC, et… c’est réparé. 566.36, je ne vous oublierai jamais. »

C’est difficile à quantifier, mais au moins la moitié des témoignages semblent positifs. Et rappelons qu’en général, ce sont surtout les mécontents qui s’expriment — le satisfait est souvent plus discret.

Bref, si vous avez une carte Ada ou Ampere, et que les pilotes 572.xx vous ont joué des tours, cela vaut sans doute le coup de tester les nouveaux. Plusieurs Redditeurs recommandent d'ailleurs une nouvelle installation complète, plutôt qu'une simple mise à jour.