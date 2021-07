Le DLSS a fait pas mal de chemin depuis sa sortie, en ayant été retouché plus d'une fois avec des changements majeurs, comme le remplacement d'un algorithme spatial - comme l'a fait récemment son concurrent AMD - pour une version temporelle, ou l'amélioration des performances visuelles. Cependant, ces derniers jours des amateurs de bidouille ont essayé de caler les versions les plus récentes de l'outil sur des jeux qui n'étaient pas mis à jour, comme Cyberpunk 2077, afin de voir si les évolutions pouvaient être aussi facilement transposées. Il s'avère donc possible de changer la version client - autrement dit, un jeu fini sur votre PC - du DLSS, en mettant tout simplement le fichier .dll correspondant à la version désirée, avec toutefois des risques que cela ne passe pas dans certaines situations.

Or, il est plus difficile d'avoir dans sa machine une collection entière de fichiers de bibliothèque de chez NVIDIA, et vous imaginez bien que le fabricant ne les mettra pas en téléchargement aussi simplement. C'est pour cela qu'un de nos confrères, TechPowerUp, a décidé de rassembler toutes les versions possibles - soit près d'une vintaine - dans une archive et de la mettre à disposition de tous, vous permettant de modifier à souhait la version du DLSS employé par votre jeu. Une manipulation qui rappellera des souvenirs aux fans de Reshade, ENB ou aux changements de bibliothèque PhysX sur certains jeux. Alors si l'aventure vous tente, faites un essai sur les jeux DLSS que vous avez à disposition, et partagez si cela fonctionne bien de votre côté.