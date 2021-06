Nouvelle sortie de carte graphique rime avec nouveau pilote. On peut donc penser que la semaine prochaine, il y en aura un autre pour débloquer le support des RTX 3070 Ti. En attendant, si vous avez une RTX 3080 Ti, c'est ce driver 466.63 qu'il vous faut. Autre point, il améliore la prise en charge des jeux No Man's Sky, Chivalry 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, et offre le support de Reflex dans les jeux War Thunder et Escape from Tarkov.

En outre il corrige un bug de la VR sur une TV UHD où le jeu pouvait figer au lancement. Les cartes Turing également ont désormais accès au mode 4k à 120 Hz sur les écrans. Epicétou !