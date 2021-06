En février dernier, HP annonçait son désir de récupérer la filiale dite Gaming de Kingston, connue sous le nom d'HyperX. Une transaction qui comprend de nombreux produits, comme des casques, claviers, souris et bien d'autres encore, puisque cette marque englobait tout le marché des périphériques dédiés aux joueurs, une acquisition qui devrait renforcer la division Omen lancée il y a quelques années par HP. Toutefois, vous l'imaginez bien, un tel achat demande du temps et des négociations qui peuvent parfois être longue et difficile, c'est donc que depuis mardi qu'HyperX a changé de propriétaire, maintenant que toutes les conditions semblent avoir été mises en place entre les deux parties.

Alors quels sont les détails de cette transaction ? Et bien officiellement, HP n'en donne que très peu, si ce n'est que le prix que celui a couté : 425 millions de dollars américains, soit une belle somme, et qui inclue la quasi-totalité des produits du portfolio du géant des périphériques gaming. Par contre, les barrettes de RAM, les modules flash et les SSD ne sont pas compris dans le paquet, à croire que Kingston veut garder ce qu'il lui tient à cœur - en espérant de ne plus jamais voir de SSD boules disco/couveuses - au niveau des technologies. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'il va se passer pour la marque, si sur le long terme HP garde le nom d'HyperX pour ces produits, on va la fusionner à sa marque montante Omen, seul l'avenir nous le dira. (source : HP)