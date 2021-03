Et voilà, peu après son Frost Spirit 140 légèrement plus modeste, mais déjà capable de jouer parmi les meilleurs, voilà que Thermalright avance déjà un nouveau pion, son nouveau flagship : le Frost Commander 140 ! De prime abord, peu de détails techniques permettant de distinguer le commandant de l'esprit. Le Frost Commander est légèrement plus haut, il intègre également un gros caloduc de 8 mm supplémentaire et il est donc évidemment un peu plus lourd — par conséquent, sa capacité de dissipation devrait logiquement être meilleure.

Pour aider, deux ventilateurs seront présents à l'appui, un modèle de 120 mm (à l'avant, pour permettre une meilleure compatibilité avec la RAM) et un 140 mm à placer au centre. Comme pour le Frost Spirit, on remarquera à quel point le TL-C12 ressemble beaucoup à un NF-A12x25 — pour l'anecdote, Thermaltake également y est allé de son clone nommé ToughFan 12. Mais pour véritablement rendre à César ce qui est à César et conclure ce hors-sujet, ce serait plutôt le Gentle Typhoon de Scythe qui aurait usé en premier de ce design de pales.

En tout cas, les ventilateurs du Frost Commander sont définitivement plus puissants que ceux du Frost Spirit. Autrement dit, avec son gros caloduc supplémentaire et sa ventilation plus véloce, le nouveau flagship ne devrait avoir aucun mal à réussi là où le Frost Spirit a échoué, c'est-à-dire mieux rivaliser, voire faire jeu égal (mais probablement pas en silence) avec des engins comme le NH-D15 ou l'Assassin III — notez que ce dernier, contrairement à ce que sa taille peut laisser penser, arrive seulement à égaler le Noctua (tout en faisant plus de bruit). À en juger parce que nous avons sous les yeux, il est peu probable que le roi se fasse détrôner, mais un duel ne sera jamais de refus pour en avoir le coeur net ! Thermalright n'a pas donné de prix, considérant la tarification agressive du Frost Spirit 140, on peut s'attendre à ce que celle du Frost Commander le soit aussi.