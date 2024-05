Zen 6 augure des Ryzen blindÃ©s de cÅ“urs CPU

no ragotz

Il est très probable qu’AMD profite du Computex 2024 pour dévoiler des premiers Ryzen exploitant l’architecture CPU Zen 5. Sur la base de nombreuses fuites, cette génération ne proposera pas davantage de cœurs CPU que celle basée sur Zen 4 – à l’exception des EPYC 9005 Turin, lesquels proposeraient jusqu’à 192 cœurs Zen 5c / 128 cœurs Zen 5. Ce ne sera donc clairement pas pour tout de suite, mais il faudrait patienter jusqu’à Zen 6 pour voir une hausse notable du nombre de cœurs CPU sur le segment grand public.

La course aux cœurs

C’est ce que suggèrent les divulgateurs Kepler_L2 & InstLatX64 (le premier de manière bien plus affirmée que le second, pour lequel les données récentes pour Zen 5 / Zen 5C sont simplement venues confirmer ses précédentes allégations). Ils mettent en avant la possibilité d’avoir 32 cœurs par CCD (Core Chiplet Die) à partir de Zen 6. Cette quantité est de 16 avec des CCD Zen 5c, et de 8 pour les précédentes architectures.

Zen6 has three CCDs, 8C/16C/32C. — Kepler (@Kepler_L2) May 18, 2024

Nous parlons ici des configurations maximales. Pour prendre l’exemple des Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D, le premier possède deux CCD renfermant chacun 8 cœurs CPU, tandis que la paire du second implique 6 cœurs par CCD.

© Andreas Schilling / HardwareLuxx

Pour les Ryzen 7 et Ryzen 5, qui ont respectivement 8 et 6 cœurs CPU, un seul CCD suffit. Néanmoins, il existe quelques modèles avec deux CCD ; des rebuts de Ryzen 9.

En théorie, la conjecture du jour ouvre la voie à des Ryzen 9 Zen 6 armés de 64 cœurs CPU. En pratique, il ne faut clairement pas s’attendre à une telle surabondance de cœurs ; un flagship à 32 cœurs / 64 threads semble bien plus crédible. De fait, une telle quantité sera probablement « nécessaire » lorsque de tels processeurs sortiront, c’est-à-dire sans doute d’ici deux ou trois ans.

Se posera quand-même la question de la mémoire. Certains estiment que le contrôleur de mémoire à double canal des Ryzen actuels serait pris à défaut avec plus de 16 cœurs. L’adoption d’un contrôleur quadri-canal contrebalancerait le problème ; sous réserve que le socket AM5 ait des broches libres pour le gérer.

En outre, vous aurez noté que l’architecture CPU Zen 6c n’apparaît pas dans le tableau, alors qu’elle devrait également être au programme. Peut-être que l'appellation Zen 6 désigne en fait Zen 6c.

Quoi qu’il en soit, tandis qu’Intel n’a eu de cesse de gonfler le nombre de cœurs CPU à travers ses dernières gammes notamment grâce à l’ajout d’E-cores (rappelons que le Core i5-14600K possède 14 cœurs / 20 threads ; le Core i9-14900KS, 24 cœurs / 32 threads), AMD maintient le statu quo. Sur un plan purement marketing, l’entreprise risque toutefois d’avoir du mal à proposer des Ryzen 5 à 6 cœurs et des porte-étendards à 16 cœurs pendant encore bien longtemps. Bien sûr, la quantité de cœurs ne fait pas tout ; en outre, tout dépend de l’usage qui est fait de la puce : pour le gaming notamment, avec encore peu de jeux optimisés pour gérer un grand nombre de cœurs, le Ryzen 7 7800X3D représente l’un des choix les plus pertinents.

Reste aussi à voir ce qu’AMD nous réserve pour ses processeurs Threadripper et EPYC Zen 6, lesquels sont destinés à des applications fortement multithreadées. À l’inverse de ce qui se passe sur le segment grand public ces dernières années, sur le segment HPC, les solutions d’AMD proposent plus de cœurs CPU que celles d’Intel. L’entreprise dirigée par Pat Gelsinger a toutefois commencé à rattraper son retard avec ses Xeon de 5e génération (Emerald Rapids), et promet de dépasser sa concurrente avec ses Sierra Forest, des puces dotées exclusivement d’E-cores, au cours des prochains mois.