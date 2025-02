Un enfumage aussi épais qu’une couche de Nutella : Thermalright gaulé !

Ils promirent un baume d’argent, un onguent froid, un souffle apaisant, mais sous le couvercle envoûtant, ne gisait qu’un leurre éclatant. Ô pâte thermique aux reflets d’ébène, pourquoi fondre ainsi sous ma peine ?

Tel un Nutella sous le soleil, tu suintes, poisseuse, sous mon réveil. L’enfumage s’épaissit, comme un brouillard aux reflets luisants, on te vend la lune, l’infini, mais ton CPU brûle lentement. Tu n’étais qu’un mirage fluide, un doux mensonge aux senteurs vides, l’arnaque s’étale, douce et brune, et mon PC crie sous la lune.

On le sait bien, les constructeurs sont toujours à la recherche de la moindre astuce pour optimiser leurs coûts de production, quitte même à vendre des couleuvres en espérant que ça passera crème. Et soyons francs, ça doit plutôt bien fonctionner dans pas mal de cas. Mais il arrive que l'adage « plus c'est gros, plus ça passe », bien connu et usité dans la sphère du hardware, ne fonctionne pas. Il faut dire que d'aller fourrer son nez dans de la pâte thermoconductrice requière, sinon d'observer attentivement les résultats de son application via les sondes système, le matériel adéquat. Ce qui avait déjà donné chez Igor une expérience très intéressante que nous vous relations il y a un peu plus d'un an.

Visuellement, on peut déjà apprécier une grosse différence de viscosité entre la TF8 2024 vs TF8 2025 © banc de test Igor's Lab

Point d'expérience ici, mais plutôt une vérification des « optimisations » justement, apportées par le constructeur, suite au signalement d'une paire de lecteurs ayant constatés une dégradation notoire des performances de leur Nutella, ou une texture inattendue par rapport au test publié initialement. Cela peut paraitre anodin, finalement on cause ici de pâte thermique. Pourtant en termes de marketing, la course au W/mK est bien de mise et on n'hésite pas à facturer à prix d'or la moindre unité franchie, jusqu'à vendre des tubes de pâte flirtant avec les 10 € du gramme — mais promis, il y a des bouts de pierre lunaire dedans. Thermalright avait d'ailleurs déjà tenté plus ou moins le coup en proposant la TF8 EX : un version plus chère et moins bonne de la TF8 originelle lancée en 2019. La TF8 quant à elle, estampillée « deutsche qualität de mon kul » — il y a encore des firmes qui utilisent ce slogan d'autorité ou assimilé, genre be quiet!, c'est assez pitoyable — était cela étant un produit affichant un rapport qualité / prix correct. Mais ça, c'était avant.

Bouh !

La viscosité de la pâte thermique est peut-être sa variable la plus importante, pour deux raisons : d'abord, les supports de contact dans ce cas le radiateur et la puce refroidie se dilatant et se contractant avec les variations de température, la pâte opère précisément comme un tampon de contact qui doit s'adapter physiquement à ces supports. Or, si la pâte est trop liquide, elle sera tout simplement à plus ou moins court terme expulsée sur les côtés — une conséquence amplifiée si vous serrez trop. Inutile de vous en détailler les conséquences.

Deuxièmement, d'un point de vue stabilité chimique, les particules ferreuses assurant les propriétés conductrices peuvent se dissocier du liant, un peu comme quand vous mettez le Nutella au soleil : d'un côté vous obtenez de l'huile, et de l'autre un amas infâme aux propriétés devenant dès lors source de mysticisme. Là encore, inutile de détailler les aboutissants sur la bonne tenue de la pâte sur le plan temporel.

Bref. Dans le cas présent, les tests réalisés par Igor sont sans appel, et nous vous invitons fortement à consulter son papier pour en apprécier tous les détails, dont vous trouverez le lien en pied d'article, notamment du test dit « blow-out » servant de référence technique pour juger de la durabilité d'une pâte thermique. On se retrouve donc avec un produit à la formule radicalement différente du produit originel, moins efficiente dans les premiers temps d'application, et qui souffrira très certainement d'un vieillissement bien plus rapide, sans que cela ne soit mentionné d'aucune manière par le fabricant. On entend déjà ce dernier clamer que la gamme visée est respectée, ou qu'il s'agit d'un échantillon malheureux. Décevant.