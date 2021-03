Emtek, en tant que visionnaire de bon goût, on connait déjà. Si vous vous souvenez, la firme avait lancé une RTX 3090 bling bling au goût très spécial, retrouvez-la sur le lien. D'ailleurs cette même RTX 3090 se retrouve également sous pavillon Palit, lui-même marque presque soeur de Gainward, lui-même pourvoyeur de carte de bon goût. Comme vous le voyez, on ne serait pas étonné d'apprendre que c'est le même designer qui sévit entre ces boîtes.

Le truc à la mode, c'est les abeilles. Indispensables dans la chaine de pollinisation, ces sympathiques hyménoptères sont protégés, et décimés par les traitements de sols de l'agriculture non raisonnée, tout autant que par ce fléau qui se nomme frelon, le scalper d'abeilles. C'est probablement pour leur rendre cet hommage qu'Emtek a lancé sa RTX 3060 Miracle, qui porte plus ou moins mal son nom. Donner l'illusion d'alvéoles à une carte graphique, avec un petit tag d'abeille, fallait oser, "Mirage" aurait été plus indiqué. Le résultat final est assez spécial, certains la trouveront mignonne, d'autres moche, tout est question de vue ! Mais espérons qu'elle ne souffre pas de coil whine pour pousser la ressemblance aux abeilles à son paroxysme !

Techniquement, elle a des fréquences préconisées par Nvidia, soit 1320/1770 MHz pour la base/boost, le TDP de 170W se suffit d'un connecteur 8 pins et du port PCIe. Où et quand ? Dans un monde où nous ne vivons pas pour l'instant...