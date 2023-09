2 ans de feuille de route CPU : ça va swinguer chez Intel

Intel innovation — la grand-messe annuelle d'Intel a lieu depuis hier, et cet opus 2023 était attendu pour clarifier certaines choses à venir dans le monde merveilleux des processeurs. Après une innovation, qui n'en est pas vraiment une, à venir sur les interposeurs dont nous vous causions hier, Pat Gelsinger à confirmé les prochaines générations de processeurs, et leurs calendriers respectifs, au milieu d'un tas d'autres choses, plutôt passionnantes, sur lesquelles nous aurons le temps de revenir.

Meteor Lake, vous le savez déjà, va débarquer en cette fin d'année, le 14 décembre plus précisément. Sous leur nouvelle nomination commerciale « Core Ultra » avec une dose d'inférences hardware accélérées embarquée, en mode Intel 4 + chiplet, de nouveaux P-Core Redwood Cove, de nouveaux E-Cores Crestmont et des configurations de puce jusqu'à 6P + 8E. Et surtout leur conception en tuiles, première du genre pour un produit grand public chez Intel. Le tout uniquement sur mobile, le desktop devant se contenter d'un Raptor Lake Refresh à sortir dans quelques semaines.

Arrow Lake-S, qui va arriver en 2024 utilisera bien le node maison Intel 20A et inaugurera une nouvelle déclinaison de son architecture Core sur socket 1851, qui lui-même sera le coup d'envoi des mobos de la série 800. Au programme : PCIe 5.0, DDR5-6400, 3 Mo de L2 par P-core, iGPUS Alchemist + cache L4 Adamantine et des configurations en 8P+16E, 8P ou 6P+8E. Ok bon bah, rien de bien neuf donc. Pat a bien confirmé que le socket 1851, qui va sans l'ombre d'un doute coûter bonbon, perdurera jusqu'en 2026, soit une durée de vie qui continue à ne pas aller dans le bon sens chez Intel. Tout cela c'est dans ~un an, la fenêtre de tir étant sur le deuxième semestre 2024.

Gelsinger avec dans sa main droite un Xeon "Emerald Rapids", dans sa main gauche un Core Ultra "Meteor Lake", puis en partant de la droite un wafer Intel 20A, un wafer de cpu Sierra Forest (node Intel 3), un wafer de cpu Tunnel Falls (leur première puce quantique) et un wafer gravé en Intel 18A. On ne certifie pas pour la traduction par contre.

Suivra Lunar Lake, plateforme de nouveau exclusivement dédiée mobile, qui inaugurera une partie graphique Xe² aka Battlemage, qui sera clairement attendu au tourant, annoncé comme étant une étape majeure post Alchemist. Lunar Lake, gravé en Intel 18A et qui introduira les P-Cores Lion Cove et les E-Cores Skymont, devrait aussi être le lien d'introduction de puces à basse consommation avec des TDP de 15 W et plus généralement d'une génération de puce très énergivo-efficientes. La cible primaire : Apple et ses puces de classe M, dont la progression est incontestable.

Pour Panther Lake, Intel parle déjà de 2025, pour une plateforme qui sera pour le coup desktop + mobile. Ce 2025, même s'il s'agit de fin 2025 est assez surprenant puisque les deux générations que sont Arrow-Lake et Lunar Lake auront moins d'un an de commercialisation. Ce qui est présenté comme une évolution de Lunar Lake devrait embarquer l'architecture GPU Xe³ aka Celestial.

La keynote en replay, rien que pour vous.