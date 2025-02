Les Ryzen Zen 6 proposeraient jusquâ€™Ã  24 cÅ“urs CPU

Alors que les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D sont toujours retenus dans les starting-blocks, le souffle de l'architecture Zen 6 commence à s'exhaler. La semaine dernière, nous avons appris qu’elle impliquerait du 3 nm pour les CCD, du 4 nm pour l’IOD (contre du 4 nm et du 6 nm pour la plupart des puces Zen 5). Ce ne sera pas l’unique joyeuseté, d’après Tom de la chaîne Moore's Law is Dead. Dans une vidéo, ce dernier dépeint les Medusa Point et Olympic Ridge, les noms de code des futurs Ryzen mobiles et fixes. D’après lui, AMD va instaurer 12 cœurs Zen 6 par CCD et non plus seulement 8.

Hausse généralisée ou limitée à un Ryzen 9 ?

Nul besoin de sortir la calculette pour découvrir qu’avec deux CCD par processeurs, cet addendum de cœurs CPU — le premier depuis le le lancement de l’architecture Zen+ — doit aboutir à 24 cœurs dans la meilleure des configurations, et non plus seulement à 16 (les Nova Lake d'Intel ne seraient ainsi pas les seuls à proposer davantage de cœurs). La quantité de cache L3 augmenterait proportionnellement à 48 Mo. Toujours selon la source, AMD souhaite également fait communiquer les deux CCD entre eux de manière plus directe. L'idée est notamment d’établir une cohérence de cache entre les cœurs sans l’entremise de l'Infinity Fabric.

À propos de Medusa point, Tom entrevoit un unique CCD à 12 cœurs CPU associé à un iGPU basé sur RDNA 4 et à un NPU boosté. À ce propos, AMD ajouterait un NPU d’au moins 50 TOPS à Olympic Ridge. Un pied de nez à Intel : le NPU de 16 TOPS accordé aux Arrow Lake desktop ne répond pas aux exigences Copilot+.

Olympic Ridge doit toujours exploiter le socket AM5. Sur la base de ce qui précède, cette plateforme ajoutera donc la proposition d’un Ryzen 9 armé de 24 cœurs CPU. Ce renforcement profitera-t-il à l'ensemble de la gamme ou seulement au flagship ? Nous l'ignorons pour l'instant. Méconnaissance également pour les l'appellation des Ryzen desktop : après les Ryzen 9000, les Ryzen 10 000 ?